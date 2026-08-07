5 dấu hiệu tiểu đường thai kỳ thường bị bỏ qua

Tiểu đường thai kỳ thường diễn tiến âm thầm, nhưng vẫn có một số dấu hiệu cảnh báo dễ bị bỏ qua. Mẹ bầu nhận biết sớm sẽ giúp giảm nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và bé.

Tiểu đường thai kỳ là bệnh lý có thể gây nguy hiểm cho cả mẹ và em bé nếu không được kiểm soát. Ảnh: Shutterstock.

Tiểu đường thai kỳ là tình trạng lượng đường trong máu tăng cao được phát hiện lần đầu trong thời gian mang thai. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), phần lớn phụ nữ mang thai mắc tiểu đường thường không có triệu chứng rõ rệt. Chính vì vậy, việc tầm soát bằng xét nghiệm đường huyết trong khoảng tuần 24-28 của thai kỳ được xem là cách hiệu quả nhất để phát hiện bệnh.

Dù vậy, ở một số trường hợp, cơ thể vẫn có thể phát đi những tín hiệu cảnh báo sớm. Điều đáng nói là các biểu hiện này khá giống với những thay đổi bình thường trong thai kỳ nên rất dễ bị bỏ qua.

Khát nước nhiều bất thường

Nếu thường xuyên cảm thấy khô miệng, uống nhiều nước nhưng vẫn khát, mẹ bầu không nên chủ quan. Theo Mayo Clinic, khi đường huyết tăng cao, cơ thể sẽ cố gắng đào thải lượng đường dư thừa qua nước tiểu, khiến cơ thể mất nước và tạo cảm giác khát liên tục.

Đi tiểu nhiều hơn bình thường

Mang thai vốn khiến thai phụ đi tiểu nhiều hơn do tử cung chèn ép bàng quang. Tuy nhiên, nếu số lần đi tiểu tăng đáng kể, đặc biệt khi đi kèm với tình trạng khát nước kéo dài, đây có thể là dấu hiệu lượng đường trong máu đang tăng cao.

Mệt mỏi kéo dài

Cảm giác mệt mỏi là điều phổ biến trong thai kỳ. Tuy nhiên, nếu tình trạng kiệt sức kéo dài, nghỉ ngơi vẫn không cải thiện, nguyên nhân có thể là cơ thể không sử dụng glucose hiệu quả để tạo năng lượng do rối loạn chuyển hóa đường.

Nhìn mờ

Đường huyết tăng có thể làm thay đổi lượng dịch trong thủy tinh thể, khiến thị lực bị ảnh hưởng tạm thời. Nếu mẹ bầu đột ngột nhìn mờ hoặc thị lực thay đổi rõ rệt, nên trao đổi với bác sĩ để được kiểm tra.

Nhiễm nấm hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu tái phát

Theo CDC, lượng đường trong máu cao tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn và nấm phát triển. Vì vậy, nếu thường xuyên bị nhiễm nấm âm đạo hoặc nhiễm trùng đường tiết niệu trong thai kỳ, thai phụ cũng nên được đánh giá nguy cơ mắc tiểu đường thai kỳ.

Lưu ý là đa số thai phụ mắc bệnh vẫn cảm thấy hoàn toàn bình thường cho đến khi được phát hiện qua xét nghiệm. Vì vậy, tất cả phụ nữ mang thai đều được khuyến cáo thực hiện xét nghiệm sàng lọc tiểu đường thai kỳ theo lịch khám thai, thường vào tuần 24-28.

Những người có nguy cơ cao như thừa cân, béo phì, từng mắc tiểu đường thai kỳ ở lần mang thai trước, có người thân mắc đái tháo đường hoặc từng sinh con nặng cân có thể được bác sĩ chỉ định kiểm tra sớm hơn. Nếu được phát hiện kịp thời, hầu hết trường hợp tiểu đường thai kỳ có thể được kiểm soát bằng chế độ ăn uống hợp lý, vận động phù hợp và theo dõi đường huyết thường xuyên.

Việc điều trị đúng cách không chỉ giúp mẹ có thai kỳ khỏe mạnh mà còn giảm nguy cơ sinh non, thai quá lớn, hạ đường huyết ở trẻ sơ sinh và nguy cơ mẹ phát triển thành đái tháo đường type 2 sau sinh.