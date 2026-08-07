Arsenal tan mộng sở hữu Vinicius

Theo The Athletic, Vinicius và Real Madrid đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng, qua đó chấm dứt mọi tin đồn liên quan đến Arsenal.

Vinicius sẽ ở lại Real Madrid.

Hợp đồng mới của Vinicius có thời hạn đến năm 2032. Thông báo chính thức đã được Real Madrid gửi đến người hâm mộ vào rạng sáng 7/8.

"Chủ tịch Florentino Perez luôn coi Vinicius là một phần quan trọng trong kế hoạch tại Real Madrid. Huấn luyện viên Jose Mourinho cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc thuyết phục cầu thủ này ở lại Bernabeu", chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ.

Real Madrid và Vinicius đã có cuộc gặp vào hôm 5/7 để bàn về tương lai. Ban lãnh đạo đội bóng Tây Ban Nha đưa ra một đề nghị cải thiện đáng kể, phản ánh tầm quan trọng của tuyển thủ Brazil trong kế hoạch phát triển CLB.

Vinicius đứng trước ba lựa chọn: gia hạn với Real Madrid, chờ đến mùa hè 2027 để trở thành cầu thủ tự do hoặc chấp nhận lời mời từ Arsenal. Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận cho biết anh đã quyết định tiếp tục gắn bó với sân Bernabeu, khép lại hy vọng của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Arsenal từng xem Vinicius là mục tiêu số một để tăng cường hàng công sau khi giành chức vô địch Premier League mùa trước. Ban lãnh đạo CLB cũng hoàn toàn ủng hộ kế hoạch này.

Với Real Madrid, việc giữ chân Vinicius là một chiến thắng lớn. Anh đã có 375 lần ra sân, ghi 128 bàn và thực hiện 100 pha kiến tạo kể từ khi chuyển đến Madrid từ Flamengo năm 2018. Ngôi sao Brazil cũng sở hữu 3 chức vô địch La Liga và 2 danh hiệu Champions League.

Mùa trước, Vinícius ghi 22 bàn và có 14 kiến tạo trên mọi đấu trường, dù Real Madrid trải qua mùa giải trắng tay.