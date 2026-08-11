Bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh hầu tòa vì chiếm đoạt hàng trăm tỷ của nhà đầu tư

Sau khi nhận tiền huy động vốn từ nhà đầu tư, bà chủ dự án Sâm Ngọc Linh sử dụng hàng trăm tỷ đồng đầu tư mua cổ phần doanh nghiệp, mua tài sản, bất động sản.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 11/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Phạm Mỹ Hạnh.

Mua cổ phần doanh nghiệp, bất động sản và trả hoa hồng

Hồ sơ vụ án xác định bị cáo Hạnh đưa thông tin gian dối về dự án Sâm Ngọc Linh nhằm huy động từ 1.213 nhà đầu tư với tổng vốn hơn 1.279 tỷ đồng . Đến thời, điểm bị khởi tố, điều tra, tổng tiền gốc bị cáo trả cho nhà đầu tư hơn 441 tỷ đồng và lãi hơn 164 tỷ đồng .

Số còn lại, Hạnh sử dụng hơn 52 tỷ đồng vào mua cây Sâm Ngọc Linh; chi trả 158 tỷ đồng tiền hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu người huy động vốn; sử dụng 66 tỷ đồng vào việc mua cổ phần của Hợp tác xã Tuyết Sơn; chi cho hoạt động kinh doanh của công ty hơn 43 tỷ đồng ; sử dụng vào đặt cọc, mua bán bất động sản 125 tỷ đồng .

Cụ thể, đối với bất động sản, Hạnh mua quyền sử dụng đất tại B7 Lô E9, phường Cầu Giấy, Hà Nội, diện tích 131,2 m2 của vợ chồng ông Lê Văn Hoạt (ở phường Định Công) với giá 24,8 tỷ đồng ; mua căn hộ diện tích 75 m2 tại Khu đô thị mới Bắc Quốc Lộ 32, xã Hoài Đức, của bà Tạ Thị Kim Quy và ông Phạm Sỹ Đào (ở phường Giảng Võ) với giá 6,5 tỷ đồng .

Hạnh còn mua 2 căn chung cư 3911 diện tích 91,1 m2 và căn 3912 diện tích 90,9 m2 tại tháp B tòa C6, Dự án tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở và nhà trẻ Starcity Center (đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa cũ) với giá 12 tỷ đồng ; mua quyền sử dụng đất tại khu đô thị Cảng tàu Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, tổng số tiền 36,6 tỷ đồng ; mua 2 mảnh đất 1.433 m2 và 1383,6 m2 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, trị giá 30 tỷ đồng .

Ngoài ra, Hạnh cũng mua ôtô nhãn hiệu Mercedes S450 BKS 30F - 62778 và ôtô nhãn hiệu Toyota Land Cruiser BKS 30H-54301.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định bắt giam bà Phạm Mỹ Hạnh.

Một số người liên quan không còn ở nơi cư trú

Tại Cơ quan điều tra, Hạnh cho biết số tiền do các nhà đầu tư nộp vào công ty để đầu tư dự án Sâm Ngọc Linh nhưng do dự án chưa phát sinh lãi, bị cáo sử dụng để đặt cọc mua, bán bất động sản với hy vọng có thể phát sinh lợi nhuận.

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo Hạnh sử dụng tiền để mua tài sản và bất động sản nhưng sau khi mua, người này đã bán hết, lấy tiền duy trì hoạt động của công ty, chi trả lãi suất cho các nhà đầu tư... Hiện nay, Hạnh không còn sở hữu tài sản, bất động sản nào. Vì vậy, không đủ căn cứ để xử lý Hạnh về tội "Rửa tiền".

Đối với một số người liên quan vụ án, cơ quan tố tụng xác định trường hợp ông Phạm Thanh Tùng là "trung gian" môi giới hưởng hoa hồng số tiền 98 tỷ đồng . Công an phường 3 (TP.HCM) và đại diện gia đình Phạm Thanh Tùng cho hay Tùng đã vắng mặt khỏi nơi cư trú từ năm 2019, hiện không biết đang ở đâu. Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý hình sự đối với Phạm Thanh Tùng về hành vi đồng phạm với Phạm Mỹ Hạnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tương tự là nhóm người Thân Quang Thành, Dương Ngô Anh, Ngô Văn Long, Trương Thị Giang, Hoàng Văn Long (có vai trò trung gian), Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng tất cả đều không có mặt tại địa phương, do đó chưa đủ căn cứ để xem xét xử lý theo quy định.

Theo các bị hại, Hạnh đưa thông tin gian dối, giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại tỉnh Kon Tum, tỉnh Quảng Nam, có hiệu quả và lấy tiền lợi nhuận cao. Công ty cam kết nếu đầu tư thì trả lợi nhuận lớn, lãi cao; thậm chí tổ chức cho bị hại đi tham quan để tạo lòng tin về các dự án. Do tin tưởng vào sự giới thiệu, tư vấn của Hạnh, bị hại đã ký hợp đồng, chuyển tiền cho Hạnh dưới hình thức ký: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng trồng cây sâm Ngọc Linh; Hợp đồng vay vốn. Công ty Cổ phần Mỹ Hạnh cam kết mua lại số cổ phần, số cây Sâm Ngọc Linh và trả tiền vay vốn (đối với mỗi hình thức hợp đồng) cho các nhà đầu tư, khi hết hạn hợp đồng với mức lãi suất chênh lệch 2-4%/tháng tương đương 24-48%/năm (tùy vào từng hợp đồng, thời điểm) tiền lãi chênh lệch sẽ được trả hàng tháng cho các nhà đầu tư đến khi hết hợp đồng. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, các nhà đầu tư được nhận lãi hàng tháng đến tháng 11/2022, thì công ty dừng việc trả lãi cũng như không tất toán hợp đồng đã ký đến hết hạn.