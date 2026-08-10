Bắt đối tượng dùng vật giống súng đe dọa bắn người tại Đồng Nai

Xuất phát từ chuyện nhờ chuyển khoản rồi không trả tiền, Lâm rút một vật giống súng chĩa về phía những người đang truy đuổi, lớn tiếng đe dọa sẽ bắn nếu còn tiếp tục bám theo.

Ngày 10/8, Công an TP Đồng Nai thông tin lực lượng Công an xã Phước Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Nai tiến hành truy xét, bắt giữ được đối tượng Dương Sỹ Lâm (SN 1994, trú tại thôn Hưng Phước, xã Bù Đăng, TP Đồng Nai). Lâm là nghi can đã dùng vật giống súng đe dọa bắn người tại địa bàn xã Phước Sơn.

Theo thông tin ban đầu từ Công an TP Đồng Nai, sáng 2/8, Dương Sỹ Lâm điều khiển xe máy đi theo hướng Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Trên đường đi, Lâm ghé vào một quán nước ven đường nhờ một thanh niên chuyển khoản giúp số tiền 500.000 đồng vào số tài khoản Ngân hàng mang tên Dương Sỹ Lâm.

Đối tượng Lâm nghi dùng một vật giống súng đe dọa người truy đuổi. Ảnh: CAĐN.

Sau khi nhận được tiền, Lâm sử dụng để chơi game trên điện thoại và thua hết. Mặc dù đã được chuyển tiền theo yêu cầu, Lâm không hoàn trả cho người đã chuyển tiền mà điều khiển xe máy rời khỏi quán nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Sau khi bị chiếm đoạt tiền, người chuyển tiền cùng người thân tổ chức truy tìm Lâm. Đến khoảng 14h cùng ngày, họ phát hiện đối tượng này đang điều khiển xe trên địa bàn xã Phước Sơn nên dùng môtô đuổi theo, yêu cầu Lâm dừng xe để trả lại số tiền đã chuyển khoản.

Trong lúc bỏ chạy, Lâm lấy từ trong người ra một vật giống súng ngắn chĩa về phía những người đang truy đuổi và lớn tiếng đe dọa sẽ bắn nếu ai còn tiếp tục bám theo.

Thấy đối tượng cầm vật giống súng, những người truy đuổi chùn bước, không dám áp sát. Lợi dụng tình hình, Lâm tăng ga bỏ chạy. Chạy được một quãng, đối tượng bỏ lại chiếc xe máy, chạy bộ men theo các ngõ xóm để lẩn trốn.

Hình ảnh ghi nhận đối tượng Lâm tại quán cà phê. Ảnh: CAĐN.

Sau khi trốn được nhóm người truy đuổi, Lâm đi ra đường lớn và được một tài xế ôtô cho đi nhờ. Đi được khoảng 7 km, Lâm xuống xe tiếp tục đi bộ đến một quán cà phê.

Thấy quán không có người trông coi và có 1 môtô đang cắm sẵn chìa khóa công tắc, Lâm đã lấy trộm chiếc môtô trên, đồng thời lấy 1 điện thoại di động hiệu OPPO để trong quán rồi điều khiển xe tiếp tục bỏ trốn.

Đến địa phận tỉnh Lâm Đồng, Lâm bị lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Ban đầu, Lâm chấp hành tốt hiệu lệnh, sau đó lợi dụng sơ hở của lực lượng chức năng, đối tượng này giả vờ nghe điện thoại rồi nhanh chân bỏ trốn, để lại chiếc môtô vừa trộm cắp được.

Tiếp đó, Lâm bắt xe taxi đến khu vực Madagui và tiếp tục đón xe khách đi Đà Lạt. Sau đó, từ Đà Lạt, Lâm đi xe khách đến nhà một người bạn tại xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để lẩn trốn.

Đối tượng Lâm bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: CAĐN.

Với quyết tâm đấu tranh đến cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác gồm các cán bộ Công an xã Phước Sơn và trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đồng Nai đã kiên trì truy xét, lần theo dấu vết của đối tượng. Đến ngày 4/8, Tổ công tác xác định đối tượng đang lẩn trốn tại nhà của người bạn ở xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Lực lượng Công an đã triển khai phương án khống chế, bắt giữ Lâm đưa về cơ quan Công an để làm việc. Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.