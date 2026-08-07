Bắt giữ đối tượng bạo hành con riêng của nhân tình

Công an phường Bình Phước (TP Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Đại Long (SN 1997, HKTT tại TP.HCM) để xác minh, điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 30/7/2026, cháu gái tên P.G.K.L (SN 2015, ngụ khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) được anh L.Đ.T. (SN 1990, ngụ khu phố Tân Đồng, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) đưa đến Công an phường trình báo về việc bị người lớn bạo hành.

Ngay sau đó, Công an phường đã tiến hành xác minh vụ việc và xác định cháu gái P.G.K.L là con riêng của chị L.T.M.L (SN 1991, ngụ khu phố Tân Bình 2, phường Bình Phước, TP Đồng Nai) đã bị đối tượng Dương Đại Long (SN 1997, thường trú khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP.HCM đang sinh sống cùng nhà như vợ chồng với chị L.T.M.L) dùng vũ lực bạo hành gây thương tích.

Đối tượng Dương Đại Long.

Tại cơ quan Công an, Dương Đại Long khai nhận Long và chị L.T.M.L có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng từ năm 2021, cùng với con gái riêng của chị L.T.M.L là cháu P.G.K.L).

Do thời gian gần đây cháu P.G.K.L bị giáo viên dạy thêm phản ánh kết quả học tập kém, Long thường xuyên kiểm tra cháu học bài ban đêm và nhiều lần dùng vũ lực đánh đập cháu P.G.K.L. Đỉnh điểm là các ngày 27, 28 và 29/7/2026, Long dùng tay kéo tai, tát vào mặt khiến cháu P.G.K.L khóc thét vì đau đớn. Thậm chí, Long dùng tay đánh vào mặt khiến cháu P.G.K.L bị chảy máu mũi.

Riêng tối 29/7/2026, Long không cho cháu đi tắm mà bắt cháu quỳ gối tại phòng ngủ rồi dùng một thanh gỗ nhỏ dài khoảng 60 cm (được quấn kín bằng băng keo trong) đánh liên tiếp vào vùng chân và mông của cháu P.G.K.L. Bị đánh đau, cháu P.G.K.L khóc, thì Long dí thanh gỗ vào gần miệng cháu và yêu cầu phải im lặng. Sau đó, Long bắt cháu P.G.K.L quỳ gối úp mặt vào cửa đến khoảng 1h ngày 30/7/2026 mới cho đi ngủ.

Điều tra viên Công an phường Bình Phước làm việc với đối tượng Dương Đại Long.

Điều đáng nói, tất cả lần Long đánh đập, bạo hành cháu P.G.K.L, thì đều có mặt mẹ cháu là chị L.T.M.L chứng kiến nhưng vẫn không can ngăn hoặc có động thái gì để bảo vệ con gái của mình.

Đến tối 30/7/2026, tranh thủ lúc đi ra ngoài, cháu L. đã mượn điện thoại của một người ở gần nhà để gọi điện cho cậu ruột là anh L.Đ.T cầu cứu. Nhờ đó, anh L.Đ.T biết cháu gái bị bạo hành, nên nhanh chóng đến giải cứu và đưa cháu P.G.K.L. đến Công an phường Bình Phước trình báo sự việc.

Công an phường đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ ban đầu để tiếp tục xử lý nghiêm đối tượng Dương Đại Long.