Tạm giữ hình sự đối tượng đạp ngã người đàn ông đang chạy xe máy ở Đắk Lắk

Liên quan vụ người đàn ông đạp ngã người đi xe máy giữa đường gây xôn xao dư luận, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự nghi phạm để điều tra.

Chiều 6/8, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tạm giữ hình sự Đào Minh Thuận (35 tuổi, trú xã Krông Pắk) để điều tra, làm rõ hành vi đạp ngã người đang điều khiển xe máy giữa đường.

Cùng với đó cơ quan công an đã đưa Thuận đến hiện trường để dựng lại diễn biến vụ việc, phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi và củng cố căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 3/8, Thuận đang ở quán nước của chị Bùi Thị Kim L. (39 tuổi, trú xã Krông Pắk, bạn gái của Thuận), thì anh Nguyễn Kh. (47 tuổi, chồng cũ của chị L.) đi xe máy Honda SH Mode đến chửi bới, lăng mạ chị L. Thấy Thuận nhìn mình, anh Kh. tiếp tục chửi Thuận rồi bỏ đi.

Bực tức vì bị xúc phạm, Thuận mượn xe máy của một người bạn đuổi theo anh Kh. Khi đến đoạn Tỉnh lộ (xã Krông Pắk), Thuận dùng chân đạp vào lưng anh Kh. khiến người này cùng xe máy ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, Thuận chạy xe thêm khoảng 10 m rồi quay lại, tiếp tục dùng chân đạp vào lưng anh Kh. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã, đến khi người dân can ngăn thì Thuận rời khỏi hiện trường. Anh Kh. được đưa đến Trung tâm Y tế Krông Pắk cấp cứu.

Vụ việc sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, Thuận thừa nhận do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên đã thực hiện hành vi trên.

Hình ảnh người đàn ông đạp xe của người khác giữa đường.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin Công an xã Krông Pắk cho biết đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để xác minh, điều tra và xử lý vụ một người đàn ông bị đạp ngã khi đang đi xe máy.

Theo thông tin ban đầu và video ghi lại, khoảng 16h ngày 3/8, trên Tỉnh lộ 9, đoạn qua xã Krông Pắk, một người đàn ông (mặc áo trắng) đi xe máy trên đường, thì bị một người đàn ông đi xe máy khác (mặc áo đen) áp sát rồi dùng chân đạp mạnh vào người.

Cú đạp khiến người đàn ông áo trắng ngã xuống đường.

Sau khi đạp ngã người mặc áo trắng, người đàn ông mặc áo đen còn quay xe trở lại, tiến đến vị trí nạn nhân đang nằm trên đường để kiểm tra tình hình.

Một số người dân chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đến hỗ trợ, đưa nạn nhân vào vị trí an toàn và trình báo cơ quan chức năng. Diễn biến vụ việc cũng được camera ghi lại, sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.