Bí thư ở Phú Thọ 50 tuổi tập làm video quảng bá du lịch

Ở tuổi 50, Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc bắt đầu học cách đứng trước máy quay, kể chuyện về đồi chè, bản làng và đời sống người dân để quảng bá du lịch địa phương.

Bí thư xã 50 tuổi gây sốt với loạt video quảng bá quê hương Từ những buổi quay lúc 5h trên đồi chè, Bí thư xã Long Cốc cùng nhóm cán bộ địa phương đang đưa cảnh sắc, con người Phú Thọ đến gần hơn với du khách qua mạng xã hội.

"Xin chào, tôi là Bí thư xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ. 50 tuổi mới bắt đầu hành trình xây kênh quảng bá du lịch cho xã, mọi người ủng hộ tôi nhé", ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc, nói trong video của mình.

Từ cuối tháng 7, những clip quảng bá du lịch địa phương do ông Trung đăng tải bắt đầu được chú ý trên mạng xã hội. Trong video, ông xuất hiện giữa những đồi chè "bát úp" phủ sương, trực tiếp giới thiệu cảnh sắc, con người và những câu chuyện đời thường của Long Cốc.

Không phải hướng dẫn viên du lịch, càng chưa từng là người sáng tạo nội dung chuyên nghiệp, ông Trung cùng một nhóm cán bộ địa phương đang thử sức mình đưa Long Cốc lên mạng xã hội bằng những câu chuyện gần gũi nhất về chính vùng đất và người dân nơi đây.

50 tuổi bắt đầu học làm "content"

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Trung cho biết việc xây dựng kênh truyền thông xuất phát từ Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, chủ trương đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời tận dụng sức mạnh của mạng xã hội để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Long Cốc.

Chân dung ông Nguyễn Hoàng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc. Ảnh: Amazing Long Cốc.

Theo ông, đây không phải ý tưởng nhằm xây dựng hình ảnh cá nhân cho Bí thư xã. Hoạt động được tập thể Đảng ủy xã bàn bạc, thống nhất triển khai trên cơ sở định hướng phát triển du lịch của địa phương.

Long Cốc vốn nổi tiếng với những đồi chè "bát úp" nối tiếp nhau, bên cạnh cảnh quan tự nhiên và đời sống văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Địa phương cho rằng nếu chỉ sở hữu tài nguyên đẹp nhưng ít người biết tới, tiềm năng ấy khó chuyển thành lượng khách thực tế. Mạng xã hội vì vậy trở thành một trong những kênh được lựa chọn để rút ngắn khoảng cách giữa điểm đến và du khách.

Trong kế hoạch này, ông Trung được chọn làm người trực tiếp xuất hiện trước ống kính và kể chuyện.

"Kênh này là kênh của tập thể, không phải kênh của Bí thư để xây dựng thương hiệu cá nhân", ông nhấn mạnh.

Phía sau mỗi video là một nhóm nhỏ hỗ trợ quay, dựng bộ thuộc đơn vị sự nghiệp công của xã. Trong số này có những người từng công tác tại đài truyền thanh cấp huyện, có kinh nghiệm biên tập và quay phim.

Ý tưởng được cán bộ, người dân cùng đóng góp, sau đó chọn lọc và phát triển thành các nội dung về cảnh sắc, văn hóa, đời sống Long Cốc.

5h lên đồi chè, 7h30 trở lại bàn làm việc

5h sáng, khi những đồi chè "bát úp" ở Long Cốc còn chìm trong sương, ông Nguyễn Hoàng Trung đã có mặt ngoài hiện trường cùng hai cộng sự.

Một người cầm máy, một người hỗ trợ trang phục, đạo cụ, ông Trung đứng trước ống kính, tập nói những câu ngắn gọn về đồi chè, bản làng và những câu chuyện của địa phương. Khoảng hơn 2 giờ sau, buổi quay kết thúc.

7h30, cả nhóm rời đồi chè, trở về cơ quan để bắt đầu công việc thường ngày.

Vị cán bộ xã cho biết làm nội dung trên mạng xã hội không phải công việc chính. Ông vẫn là Bí thư Đảng ủy xã Long Cốc, việc ghi hình, dựng video chủ yếu được tranh thủ vào sáng sớm, cuối ngày hoặc ngày nghỉ, khi không ảnh hưởng đến nhiệm vụ tại cơ quan.

Bình minh trên đồi chè Long Cốc là một trong những khoảnh khắc "đắt giá" được nhiều du khách yêu thích chiêm ngưỡng. Trong ảnh là cảnh bình minh tại đồi chè Long Cốc đầu tháng 12/2025. Ảnh: Việt Linh.

“Những khoảnh khắc đẹp nhất trên đồi chè thường rơi vào sáng sớm hoặc cuối ngày. Bình minh có sương phủ, tạo nên cảnh chè trong mây, nên chúng tôi phải chọn đúng khung giờ để ghi hình”, ông Trung chia sẻ.

Cũng vì thế, lịch làm “nhà sáng tạo nội dung” của vị bí thư 50 tuổi thường bắt đầu từ rất sớm, trước giờ cả hành chính.

Nhưng dậy từ sáng sớm chưa phải phần khó nhất. Khó hơn là đứng trước máy quay.

Suốt nhiều năm, ông Trung quen với những cuộc họp, hội nghị và công việc điều hành ở địa phương. Trước ống kính mạng xã hội, cách nói lại phải khác: ngắn hơn, tự nhiên hơn, bớt tính hành chính và đủ gần gũi để người xem muốn ở lại.

Những ngày đầu, một cảnh quay có thể phải làm đi làm lại nhiều lần. Sau đó, cả nhóm cùng xem lại, chọn từng đoạn, bàn cách cắt ghép rồi mới hoàn thiện video.

Ông Trung thừa nhận ban đầu mình khá “cứng”. Cả nhóm cũng gần như bắt đầu từ con số 0. “Chúng tôi không phải phát thanh viên, cũng chẳng phải idol”, ông nói.

Điều họ có là những câu chuyện thật về người dân và vùng đất Long Cốc, rồi tìm cách kể lại sao cho dễ nghe, dễ nhớ hơn trên mạng xã hội.

Ở tuổi 50, việc bước từ phòng họp ra trước camera vẫn là một thay đổi lớn. Ông Trung cho biết từng băn khoăn trước khi bắt đầu, bởi đây là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với công việc trước đó. Nhưng khi đã làm, điều khó nhất lại không nằm ở kỹ thuật quay dựng.

“Khó nhất là vượt qua chính mình”, ông nói.

Cũng từ những buổi quay bắt đầu lúc trời còn mờ sương, Long Cốc có thêm cách để xuất hiện trước du khách, nơi cảnh sắc, con người và đời sống bản địa được chính người trong cuộc đưa đến gần hơn với du khách.

Cảnh đồi chè Long Cốc nhìn từ trên cao, tháng 12/2025. Ảnh: Việt Linh.

"Chúng tôi có rất nhiều chuyện để kể"

Điều khiến nhóm thực hiện bất ngờ không chỉ là lượt xem. Sau khi các nội dung về Long Cốc được đăng tải, nhiều người bắt đầu nhắn tin hỏi đường đi, điểm tham quan, lịch trình và nơi lưu trú.

Qua trao đổi với một số cơ sở du lịch trên địa bàn, địa phương ước tính lượng khách đến Long Cốc thời gian gần đây tăng khoảng 20%.

Hiện nhóm đặt mục tiêu duy trì mỗi ngày một video, tương ứng với một câu chuyện về Long Cốc. Khi được hỏi liệu có sợ “bí content”, ông Trung bật cười. Với ông, đó có lẽ là điều ít đáng lo nhất, bởi Long Cốc có quá nhiều chất liệu để kể.

“Chúng tôi có rất nhiều chuyện để kể”, ông Trung nói. Một người dân có thể mang theo nhiều câu chuyện, từ nếp sinh hoạt, phong tục, nghề nghiệp đến những đổi thay trong cuộc sống. Mở rộng ra cả cộng đồng, nguồn nội dung vì thế gần như không thiếu. Nhóm cũng không đặt mục tiêu phải tạo ra những câu chuyện đặc biệt hay gượng ép chạy theo xu hướng, mà ưu tiên những gì chân thực, gắn với vùng đất và con người Long Cốc.

Xa hơn, địa phương hướng tới việc để mỗi người dân trở thành một “đại sứ du lịch”. Người dân có thể gửi hình ảnh, video, ý tưởng hay câu chuyện cho bộ phận biên tập, từ đó trực tiếp góp phần đưa hình ảnh quê hương lên mạng xã hội. Phạm vi người xem cũng đang được mở rộng.

Ngoài chụp ảnh check-in, du khách có thể cắm trại ngắm sao đêm tại đồi chè. Ảnh: Amazing Long Cốc.

Một số nội dung được bổ sung phụ đề tiếng Anh; theo ông Trung, kênh đã ghi nhận người theo dõi từ Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Nhật Bản, tổng lượt xem trên nền tảng từng vượt một triệu trong khoảng một tuần.

Tuy nhiên, sức nóng trên mạng xã hội cũng đặt Long Cốc trước một bài toán thực tế hơn. Lượng khách tăng trong khi khả năng lưu trú và dịch vụ tại địa phương còn hạn chế. Một số đơn vị từng đề xuất tổ chức marathon, lễ hội dù lượn và các hoạt động du lịch quy mô lớn, song xã chưa vội triển khai vì hạ tầng chưa đáp ứng.

Theo ông Trung, kéo được khách đến mới chỉ là bước đầu. Nếu lượng người đổ về quá nhanh trong khi dịch vụ chưa theo kịp, trải nghiệm không tốt có thể ảnh hưởng ngược trở lại hình ảnh điểm đến. Địa phương vì vậy đang đề xuất thêm các dự án hạ tầng, đồng thời mở rộng sản phẩm du lịch trong những năm tới.

Với khách quốc tế, ông Trung nhận thấy sức hút của Long Cốc lại nằm ở những trải nghiệm càng gần đời sống bản địa. Họ quan tâm tới homestay, phong tục, nếp sinh hoạt hơn là những dịch vụ quá sang trọng.

Bởi vậy, trong định hướng phát triển kinh tế gắn với du lịch, địa phương xác định phải giữ được từ nếp nhà, bếp lửa, trang phục, tiếng nói đến đời sống thường ngày của cộng đồng các dân tộc.