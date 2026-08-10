Môn thể thao mạo hiểm giữa ruộng bậc thang Trung Quốc
Thay vì biển hay hồ, các vận động viên wakeboarding dùng tời điện lướt qua những thửa ruộng bậc thang ngập nước ở độ cao gần 800 m tại Chiết Giang, Trung Quốc.
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Thay vì biển hay hồ, các vận động viên wakeboarding dùng tời điện lướt qua những thửa ruộng bậc thang ngập nước ở độ cao gần 800 m tại Chiết Giang, Trung Quốc.
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