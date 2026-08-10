Một du khách Việt làm rơi chiếc iPhone 17 Pro xuống sông Aare ở thành phố Bern, Thụy Sĩ. Vài giờ sau, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ một thợ lặn địa phương cho biết chiếc điện thoại đã được tìm thấy trước cả khi anh nhận được email cầu cứu.