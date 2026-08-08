Bình luận cổ súy vay lãi nặng, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

Người đàn đàn ông 69 tuổi bị xử phạt 12,5 triệu đồng do bình luận mang tính cổ súy về vụ án cho vay lãi nặng từ bài viết chia sẻ trang Facebook Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Yên Lập (Phú Thọ) vừa xử phạt ông N.Đ.T số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội; cung cấp, bình luận cổ súy thông tin cho tệ nạn xã hội theo điểm b khoản 1 Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 của Chính phủ.

Qua công tác theo dõi, Công an xã Yên Lập phát hiện tài khoản Facebook “N.T” bình luận dưới bài viết được chia sẻ từ trang Facebook của Công an tỉnh Phú Thọ về vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Nội dung bình luận mang tính cổ súy, dễ gây hiểu lầm, tạo dư luận trái chiều và ảnh hưởng xấu đến môi trường thông tin trên không gian mạng.

Qua xác minh, Công an xã Yên Lập xác định chủ tài khoản là ông N.Đ.T. (SN 1957, trú tại thôn Mè, xã Yên Lập). Tại cơ quan công an, ông N.Đ.T. thừa nhận hành vi vi phạm.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với người sử dụng mạng xã hội về trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia môi trường mạng.

Theo công an Phú Thọ, thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghệ số, mạng xã hội trở thành kênh trao đổi thông tin phổ biến. Tuy nhiên, vẫn còn một số cá nhân lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung vi phạm pháp luật, gây tác động tiêu cực đến dư luận và ảnh hưởng đến nhận thức của người sử dụng.

Công an xã Yên Lập khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; không đăng tải, phát tán hoặc cổ súy các nội dung vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

Đồng thời, người dân chủ động phản ánh đến cơ quan công an các tài khoản, bài viết có dấu hiệu vi phạm để kịp thời xử lý, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh và lành mạnh.