Dùng hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng giả chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Do cần tiền trả nợ cá nhân, Sen và Linh tạo thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng nhằm vay tiền của bà T.T.Đ.T.

Hai đối tượng bị khởi tố, bắt giam.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Minh Sen (SN 1985, trú xã Phú Ninh) và Ngô Thùy Linh (SN 1979, trú phường Tam Kỳ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nắm tình hình, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Sen có biểu hiện nghi vấn trong hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức vay tiền đáo hạn ngân hàng. Tập trung lực lượng xác minh, cơ quan công an từng bước làm rõ thủ đoạn của Sen và Linh.

Kết quả điều tra xác định, do cần tiền trả nợ cá nhân, cả hai đã tạo thông tin giả về 3 khách hàng có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T.T.Đ.T. (SN 1982, trú phường Bàn Thạch).

Ngày 24/10/2025, từ thông tin giả trên, Linh trực tiếp lập các giấy vay với số tiền lần lượt 1 tỷ đồng , 2,5 tỷ đồng và 1,83 tỷ đồng ; đồng thời giả chữ ký, chữ viết, tự điểm chỉ, đóng dấu vân tay của người vay. Sen cũng lập giấy mượn 1,8 tỷ đồng với mục đích được đưa ra là đáo hạn ngân hàng.

Sau đó, Sen chụp giấy vay tiền, giấy tờ cá nhân và thông tin tài khoản ngân hàng gửi qua Zalo cho bà T. Tin tưởng những thông tin này là thật, bà T. đã chuyển tổng cộng hơn 7,1 tỷ đồng theo yêu cầu.

Tuy nhiên, số tiền trên không được sử dụng để đáo hạn ngân hàng. Sau khi nhận 5,33 tỷ đồng được chuyển qua các tài khoản trung gian, Linh sử dụng 5,3 tỷ đồng để trả nợ, 30 triệu đồng còn lại dùng vào việc cá nhân. Sen cũng chuyển toàn bộ 1,8 tỷ đồng mình nhận được để trả khoản nợ trước đó.

Đến nay, Linh đã khắc phục 1,95 tỷ đồng , còn 3,38 tỷ đồng chưa khắc phục. Sen chưa khắc phục khoảng 1,8 tỷ đồng . Qua đấu tranh, Sen và Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án, đồng thời điều tra hành vi có dấu hiệu “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” của các đối tượng liên quan.

Cơ quan công an thông báo người dân nào từng bị Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc có thông tin liên quan vụ án, đề nghị đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu để được tiếp nhận, xác minh và xử lý.

Cơ quan chức năng cũng đưa ra khuyến cáo đối với hoạt động cho vay tiền đáo hạn ngân hàng dựa chủ yếu vào thông tin, giấy tờ do người trung gian cung cấp.

Theo cơ quan công an, các giấy vay, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay hình ảnh giấy tờ được gửi qua mạng xã hội không đồng nghĩa với việc giao dịch và nhu cầu vay tiền là có thật.

Trước khi giao số tiền lớn, người dân cần trực tiếp xác minh người vay, mục đích sử dụng vốn và tính xác thực của hồ sơ, giấy tờ liên quan; không nên chỉ dựa vào mối quan hệ quen biết hoặc thông tin do một bên cung cấp để quyết định chuyển tiền.