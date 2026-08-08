Bắt giam nữ TikToker Phượng Nguyễn

Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam TikToker Nguyễn Thị Bích Phượng do sử dụng 5 tài khoản mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật, công kích chính quyền và cán bộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, thường trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Nguyễn Thị Bích Phượng dùng nhiều tài khoản đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Bích Phượng đã trực tiếp tạo lập, quản lý và vận hành 5 tài khoản mạng xã hội, bao gồm 4 tài khoản TikTok: “Phượng Nguyễn”, “Ba La Mật”, “Như Lai (Maitreya-Di Lac)”, “Phượng Nguyễn Korean” và 1 tài khoản Facebook “Phượng Nguyễn”.

Thông qua các tài khoản này, đối tượng liên tục đăng tải nhiều bài viết, video clip có nội dung sai sự thật, tiêu cực, xuyên tạc và công kích chính quyền địa phương, lực lượng công an cùng một số lãnh đạo cao cấp. Trong các nội dung đăng tải, Phượng sử dụng nhiều ngôn từ miệt thị, quy chụp và mang tính kích động cao.

Đặc biệt, đối tượng còn cố ý cắt ghép, sử dụng hình ảnh, hoạt động của các cơ quan chức năng gắn liền với một số vụ án, vụ việc phức tạp nhằm suy diễn, quy kết trách nhiệm vô căn cứ, từ đó thu hút sự chú ý của dư luận và tạo sóng gió dư luận tiêu cực.

Nguyễn Thị Bích Phượng tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Cơ quan điều tra đánh giá, các bài viết và video do Phượng phát tán đã thu hút lượng tương tác, chia sẻ lớn trên mạng xã hội.

Một số đối tượng xấu đã lợi dụng các thông tin này để tiếp tục xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây bức xúc trong nhân dân và tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Bích Phượng, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng liên quan vụ án. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra cũng đã triệu tập 11 cá nhân có liên quan để phục vụ công tác điều tra mở rộng.