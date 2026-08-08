Khởi tố vụ án xe tải vượt ẩu khiến một phụ nữ tử vong

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án và đang củng cố hồ sơ để khởi tố tài xế xe tải vượt ẩu, cán xe máy khiến một phụ nữ tử vong.

Sáng 8/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với tài xế lái xe tải phóng nhanh vượt ẩu, cán xe máy khiến 1 phụ nữ tử vong trên quốc lộ 39B qua địa phận phường Trần Lãm (Hưng Yên).

Xe tải phóng nhanh vào làn đường hỗn hợp, va chạm với xe máy đang đi phía trước, khiến người phụ nữ chết tại chỗ. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 14h12 ngày 2/8, tại khu vực ngã ba cầu Kìm quốc lộ 39B, thuộc Tổ dân phố Thượng Cẩm, phường Trần Lãm (tỉnh Hưng Yên), ôtô tải mang BKS 17C - 174.06 do Lê Đức Thơi (SN 1977, trú tại thôn 2, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên) cầm lái chạy theo hướng xã Vũ Quý đi phường Trần Lãm (tỉnh Hưng Yên).

Đến địa điểm nêu trên, ôtô va chạm xe máy mang BKS 17AC - 044.13 do chị Nguyễn Thị L. (SN 1989, trú tại thôn Vân Động Nam, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) lái, đi phía trước cũng chiều.

Cú va chạm khiến chị L. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết, hướng dẫn giao thông, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đáng chú ý là theo hình ảnh camera an ninh ghi lại vụ tai nạn được truyền trên mạng xã hội, khi tín hiệu đèn giao thông màu xanh tại nút giao này còn khoảng 10 giây. chị L. đang đi xe máy trong làn đường hỗn hợp và gần mép đường. Trong khi một số ô tô con cũng đang giảm tốc độ và chạy ở làn giữa thì chiếc ôtô tải từ phía sau lại bất ngờ lao nhanh, vượt phải từ làn giữa đường cùng chiều, đi vào làn đường hỗn hợp.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sau vụ tai nạn làm một phụ nữ thiệt mạng.

Do phóng nhanh, vượt ẩu và chèn làn đường của xe máy nên xe tải đã va chạm với xe máy của chị L. đang đi phía trước, khiến xe máy đổ xuống đường. Nạn nhân lập tức bị xe tải này chèn vào người và tử vong thương tâm.

Sau khi hình ảnh về vụ tai nạn giao thông được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật của tài xế khi phóng nhanh, vượt ẩu, đe dọa sự an toàn của cộng đồng. Hậu quả đau xót là vụ tai nạn giao thông do kẻ này gây ra đã khiến 1 phụ nữ tử nạn.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.