Danh tính đối tượng trộm bánh xe ôtô ở khu đô thị tại Hà Nội

Sau 6 giờ gây án, đối tượng trộm tháo 2 bánh xe ôtô ở khu đô thị Thanh Hà bị công an bắt giữ và thu hồi lại toàn bộ tang vật.

Ngày 8/8, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an xã Bình Minh cho biết đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ nghi phạm trộm bánh xe ôtô chỉ sau 6 giờ tiếp nhận tin báo.

Người này là Trịnh Duy Linh (SN 1994, trú tại phố Thanh Đàm, Hà Nội).

Trịnh Duy Linh và tang vật vụ án.

Trước đó, ngày 7/8, Công an xã Bình Minh tiếp nhận trình báo của anh T.H.C. về việc chiếc ôtô VinFast đỗ tại khu đô thị Thanh Hà bị kẻ gian tháo trộm 2 bánh xe bên trái.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét nóng, rà soát hệ thống camera, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Xe ôtô bị tháo bánh khi đỗ ở khu đô thị Thanh Hà.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm là Trịnh Duy Linh.

Tại cơ quan công an, Linh đã thừa nhận hành vi trộm cắp số bánh xe nêu trên, đồng thời khai nhận thêm một số vụ việc tương tự tại nhiều địa bàn khác.

Cơ quan công an thu hồi toàn bộ tang vật liên quan phục vụ công tác điều tra.