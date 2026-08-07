BlackPink khiến người hâm mộ thất vọng

Ngày 8/8 là tròn 10 năm hoạt động của BlackPink. Tuy nhiên, hoạt động kỷ niệm của nhóm nhạc đang khiến người hâm mộ thất vọng.

Khi BlackPink ra mắt vào 8/8/2016 với hai ca khúc Whistle và Boombayah, nhóm đã phải đối mặt với áp lực rất lớn khi trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên của YG Entertainment sau thành công của 2NE1.

Sau một thập kỷ, BlackPink không chỉ là một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc thành công nhất mà còn được xem là cái tên góp phần đưa làn sóng Kpop tiến gần hơn tới thị trường nhạc pop toàn cầu. Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa tạo được sức ảnh hưởng rộng khắp, vượt khỏi phạm vi châu Á để chinh phục nhiều thị trường quốc tế.

BlackPink đánh dấu một thập kỷ viết lại kịch bản toàn cầu của Kpop

Những cột mốc của nhóm phản ánh rõ điều đó. Album Born Pink (phát hành năm 2022) đồng thời đứng đầu Billboard 200 và bảng xếp hạng album của Anh, đưa BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt thành tích này. Năm 2023, nhóm tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên biểu diễn ở vị trí headliner tại Coachella. Cũng trong năm này, kênh YouTube của BlackPink vượt mốc 100 triệu người đăng ký.

Không chỉ thành công về âm nhạc, BlackPink còn góp phần định hình xu hướng "girl crush", trở thành nhóm nhạc nữ Kpop có doanh thu lưu diễn cao hàng đầu và xây dựng hình ảnh sang trọng, gắn liền với các thương hiệu thời trang xa xỉ như Chanel, Dior, Saint Laurent hay Celine.

Cuối năm 2023, 4 thành viên gia hạn hợp đồng hoạt động nhóm với YG Entertainment nhưng lựa chọn phát triển sự nghiệp cá nhân theo những hướng đi riêng. Jennie thành lập Odd Atelier, Lisa xây dựng công ty Lloud, Jisoo ra mắt Blissoo, còn Rosé đầu quân cho The Black Label.

BlackPink thời mới ra mắt. Ảnh: Newspim.

Quyết định này từng khiến nhiều người đặt câu hỏi về tương lai của BlackPink. Tuy nhiên, những thành công riêng của từng thành viên lại góp phần củng cố sức hút của nhóm.

Rosé tạo hiệu ứng toàn cầu với APT. kết hợp Bruno Mars và trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên giành giải Ca khúc của năm tại MTV Video Music Awards. Jennie phát hành album Ruby, liên tục góp mặt tại các lễ hội âm nhạc quốc tế và đưa ca khúc hợp tác cùng Tame Impala lọt Billboard Hot 100.

Trong khi đó, Jisoo mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất và phát hành EP Amortage. Lisa tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc, tham gia series The White Lotus của HBO và biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026.

Tháng 2 năm nay, BlackPink tái hợp với mini album DEADLINE - sản phẩm chung đầu tiên sau hơn 3 năm. Album lập kỷ lục doanh số tuần đầu dành cho một nhóm nhạc nữ Kpop với 1,77 triệu bản bán ra. Ca khúc chủ đề GO, có sự tham gia của Chris Martin và nhà sản xuất Cirkut, tiếp tục giúp nhóm nối dài thành tích trên Billboard Hot 100.

Theo giới quan sát, mô hình phát triển hiện tại của BlackPink là sự kết hợp giữa 4 thương hiệu cá nhân độc lập và một thương hiệu nhóm có sức ảnh hưởng toàn cầu. Đây cũng được xem là hướng đi sẽ định hình chặng đường tiếp theo của nhóm sau cột mốc 10 năm hoạt động, theo The Korea Time.

Đối mặt với tranh cãi

Tuy nhiên, những ngày qua, BlackPink liên tục đối mặt với tranh cãi và sự thất vọng từ người hâm mộ. Lý do là đến sát ngày kỷ niệm 10 năm hoạt động, các thành viên vẫn khá im ắng. Rosé thậm chí được bắt gặp ở nước ngoài, còn Lisa ở quê nhà Thái Lan trong những ngày qua. Điều đó càng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về việc các thành viên có chuẩn bị cho dịp kỷ niệm quan trọng này không.

Ngày 6/8, YG Entertainment thông báo trên nền tảng Weverse sẽ tổ chức một sự kiện tri ân người hâm mộ vào đúng 8/8, kỷ niệm tròn một thập kỷ BlackPink ra mắt. Tuy nhiên, công ty gần như không công bố thông tin cụ thể. Thời gian và địa điểm chỉ được gửi cho những người được chọn, trong khi số lượng khách tham dự bị giới hạn ở 40 người.

Quy mô nhỏ của sự kiện nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao cột mốc quan trọng của một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới lại chỉ dành cho 40 khán giả. Chưa kể, việc đăng ký chỉ được thực hiện qua Weverse - nền tảng mà BlackPink hầu như không hoạt động trong hơn một năm qua.

Hoạt động kỷ niệm 10 năm ra mắt của BlackPink đang khiến người hâm mộ thất vọng. Ảnh: YG Entertainment.

Điều kiện tham gia cũng trở thành tâm điểm chỉ trích. Theo thông báo, chỉ những người đã mua gói thành viên Weverse trước ngày 31/7 mới đủ điều kiện đăng ký. Không ít người hâm mộ cho biết họ không gia hạn tư cách thành viên vì BlackPink đã không phát sóng trực tiếp trên Weverse kể từ 2024 và hiếm khi cập nhật nội dung. Một số ý kiến cho rằng YG nên áp dụng cơ chế đăng ký linh hoạt hơn.

Thông báo ban đầu của YG cũng cho biết sự góp mặt của các thành viên sẽ phụ thuộc vào lịch trình cá nhân. Việc đó càng làm dấy lên lo ngại về khả năng BlackPink sẽ không xuất hiện đầy đủ 4 người trong dịp kỷ niệm 10 năm.

Sáng 7/8, truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đưa tin chỉ có 3 thành viên tham dự sự kiện, trong khi Lisa vắng mặt. Thông tin này khiến người hâm mộ càng thêm hoang mang. Tuy nhiên, không lâu sau, đại diện YG Entertainment xác nhận với báo giới rằng cả 4 thành viên BlackPink đều sẽ góp mặt tại hoạt động kỷ niệm.

Giữa lúc tranh cãi chưa lắng xuống, tối 6/8 còn xảy ra vụ việc gây xôn xao khi một người mang theo gậy golf xuất hiện trước trụ sở YG Entertainment và nhiều lần đập vào cửa kính của tòa nhà rồi xông vào bên trong. Nhân viên công ty đã kịp thời khống chế tình hình, người này sau đó bị bắt giữ. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy vụ việc liên quan đến hoạt động kỷ niệm của BlackPink nhưng cũng gây ồn ào trong cộng đồng người hâm mộ.

Ra mắt năm 2016, BlackPink trở thành một trong những nhóm nhạc nữ Kpop thành công nhất thế giới với loạt bản hit như Whistle, Boombayah, Playing With Fire, As If It's Your Last hay Shut Down. Sau khi gia hạn hợp đồng hoạt động nhóm với YG Entertainment vào năm 2023, 4 thành viên chủ yếu tập trung cho các dự án cá nhân, khiến những dịp xuất hiện đầy đủ đội hình ngày càng hiếm.

Chính vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng lễ kỷ niệm 10 năm sẽ là sự kiện quy mô để đánh dấu hành trình của nhóm. Việc thông báo được đưa ra chỉ hai ngày trước thời điểm diễn ra, cùng quy mô hạn chế và những điều kiện tham gia gây tranh cãi, khiến nhiều BLINK cho rằng cột mốc đặc biệt này chưa nhận được sự đầu tư tương xứng từ YG Entertainment cũng như các thành viên. Do đó thay vì hào hứng, không ít người tỏ ra chán nản và thất vọng.