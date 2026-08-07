Camera AI truy vết tài xế xe tải làm rơi đất ra đường trong đêm

Qua hệ thống camera AI, CSGT Hà Nội phát hiện, truy vết tài xế xe tải chở đất làm rơi vãi xuống đường trong đêm và lập biên bản xử phạt.

Ngày 7/8, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội hoàn thiện hồ sơ xử lý trường hợp xe tải chở đất để rơi vãi ra đường trong quá trình lưu thông.

Với hành vi này, tài xế bị phạt tiền 3 triệu đồng, đồng thời tạm giữ giấy tờ liên quan.

Tài xế xe tải Nguyễn Bá T. tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 0h27 ngày 6/8, thông qua hệ thống camera AI, Phòng CSGT phát hiện ôtô tải biển kiểm soát 29H-734.xx lưu thông trên các phố Trần Hưng Đạo - Quang Trung (phường Cửa Nam), có dấu hiệu chở đất nhưng che chắn không bảo đảm, khiến đất rơi vãi xuống mặt đường.

Ngay sau khi phát hiện, Phòng CSGT chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện và làm rõ người cầm lái để xử lý theo quy định.

Qua xác minh, lực lượng CSGT xác định tài xế là Nguyễn Bá T. (SN 1997, trú tại Hà Nội) và mời đến cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế T. thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ quy định hiện hành, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản xử lý đối với tài xế T. về hành vi “điều khiển xe tải chở đất, đá có bạt che đậy nhưng để rơi vãi ra đường”.

Hình ảnh tài xế T. lái xe tải rơi vãi đất ra đường.

Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân khi vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng phải thực hiện che chắn phương tiện đúng quy định, bảo đảm không để vật liệu rơi vãi xuống đường.

Người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, các hành vi vi phạm sẽ được hệ thống camera giám sát ghi nhận, phục vụ công tác xác minh, xử lý.