Cao Bằng lại xảy ra động đất, người dân cảm nhận rõ rung lắc

Rạng sáng 9/8, một số nơi tại tỉnh Cao Bằng rung chuyển do động đất, người dân cảm nhận rõ rung lắc.

Sáng 9/8, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng xác nhận trên địa bàn xảy ra một trận động đất vào khoảng 2h30. Cũng theo vị lãnh đạo này, khu vực xã và các địa bàn lân cận có rung lắc khá mạnh.

Theo đó, trận động đất kéo dài khoảng 10 giây. Trong thời gian này, người dân cảm nhận nhà cửa rung chuyển.

Đến hiện tại, trên địa bàn xã Hòa An chưa ghi nhận thiệt hại gì về người và tài sản sau trận động đất.

Người dân tại xã Hoà An và một số xã, phường lân cận cảm nhận rõ rung lắc.

Tại phường Thục Phán, người dân cũng cảm nhận rõ rung lắc vào cùng thời điểm. Một người dân cho biết camera của gia đình đã ghi lại cảnh mặt đất rung chuyển khi trận động đất xảy ra.

Đây là trận động đất thứ 4 được ghi nhận tại Cao Bằng trong vòng 11 ngày, tính từ cuối tháng 7 đến nay.

Trước đó, chiều 3/8, nhiều người dân tại xã Bảo Lạc nghe tiếng nổ phát ra từ lòng đất, sau đó cảm nhận nhà cửa rung lắc trong vài giây.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các Khoa học Trái đất, trận động đất xảy ra lúc 15h19 ngày 3/8, có độ lớn 3,2, độ sâu chấn tiêu khoảng 16,8km. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định bằng 0.

Trước trận động đất này, lúc 9h44 ngày 30/7, xã Bảo Lạc ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3,6. Đến 20h51 ngày 1/8, tại xã Hưng Đạo tiếp tục xảy ra động đất có độ lớn 3,2, cách tâm chấn trận trước khoảng 25km.

Theo thang đánh giá của Việt Nam, động đất có độ lớn từ 5 đến 5,9 được xếp vào mức động đất trung bình. Rung chấn có thể gây thiệt hại từ trung bình đến nặng đối với các công trình xây dựng kém chất lượng, trong khi các công trình được thiết kế tốt có thể không bị ảnh hưởng hoặc chỉ chịu thiệt hại nhẹ. Ở mức độ này, mọi người đều có thể cảm nhận được rung chấn. Động đất cũng có khả năng gây chết người, tùy thuộc điều kiện và hoàn cảnh xảy ra.