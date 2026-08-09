Dùng thiết bị không người lái tìm du khách mất tích ở biển

Sóng lớn, gió mạnh khiến việc tìm kiếm du khách Trung Quốc bị cuốn trôi tại biển Tuy Hòa gặp nhiều khó khăn nên chính quyền phải huy động thiết bị không người lái.

Sáng 8/8, ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), cho biết lực lượng chức năng đang huy động các thiết bị không người lái để tìm kiếm nam du khách Trung Quốc mất tích sau khi bị sóng biển cuốn trôi.

Theo ông Thành, hiện lực lượng chức năng đã huy động 2 thiết bị không người lái của quân đội và người dân tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, khu vực biển Tuy Hòa đang có gió mạnh, sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều trở ngại.

Huy động thiết bị không người lái để tìm kiếm du khách bị sóng biển cuốn.

“Chúng tôi đã huy động 2 thiết bị không người lái của quân đội và người dân, nhưng hiện gió mạnh nên việc tìm kiếm hết sức khó khăn”, ông Thành nói.

Ghi nhận tại khu vực bờ biển Tuy Hòa, trong 2 ngày qua, lực lượng cứu hộ luôn túc trực, sẵn sàng triển khai phương tiện khi điều kiện cho phép. Tuy nhiên, do gió lớn, sóng biển dâng cao, việc sử dụng ca nô ra xa để tìm kiếm nạn nhân chưa khả thi.

Trước đó, khoảng 18h45 ngày 7/8, chị L.D.B. (SN 2005, trú thôn Mậu Lâm Bắc, xã Phú Hòa 2) cùng anh Z.L. (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) ngồi chơi tại khu vực bãi biển trên địa bàn phường Tuy Hòa.

Sau đó, anh Z.L. xuống khu vực gần mép nước thì bị sóng biển cuốn trôi, mất tích.

Nhận tin báo, Công an phường Tuy Hòa cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng có mặt, triển khai lực lượng và phương tiện tìm kiếm.

Sóng mạnh, gió lớn nên việc tìm kiếm du khách gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, thời tiết trên biển diễn biến xấu, gió mạnh, sóng lớn khiến công tác cứu hộ, cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 8/8, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Những ngày qua, khu vực biển Đắk Lắk liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước. Một số trường hợp may mắn được lực lượng chức năng và người dân kịp thời phát hiện, ứng cứu.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ đêm 8/8 đến ngày 10/8, vùng biển Đắk Lắk tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động.

Sóng biển ven bờ được dự báo cao 1,5-2,5m, ngoài khơi cao 2-3m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trên biển có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, lốc xoáy và sóng lớn.

Trước diễn biến thời tiết nguy hiểm, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và du khách tuyệt đối không tắm biển khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn, đặc biệt tại những khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm hoặc đang có sóng lớn. Khi xảy ra sự cố, người dân cần nhanh chóng liên hệ lực lượng công an, cứu nạn cứu hộ gần nhất để được hỗ trợ, ứng cứu kịp thời.