Đào đường làm sập tường khu nghỉ dưỡng Mũi Né ở Lâm Đồng

Chiều 8/8, vụ tai nạn lao động xảy ra trong quá trình thi công đường tại phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) làm 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, đơn vị thi công dự án sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Mũi Né) đang triển khai đào đường để đặt hệ thống cống xử lý nước thải tập trung Khu du lịch quốc gia Mũi Né.

Trong quá trình xây dựng, bức tường của resort (khu nghỉ dưỡng) Hoàng Ngọc đổ sập xuống và đè lên người hai công nhân. Ngay sau đó, các đồng nghiệp cùng với người dân nhanh chóng phá bức tường để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã tử vong khi trên đường đi đến bệnh viện.

Hiện trường vụ tại nạn. Ảnh: Quý Ngọc.

Tại hiện trường, bức tường cao hơn 2 m, nhưng lại có móng khá sơ sài. Trước đó, UBND phường Mũi Né đã có văn bản đề nghị nhà thầu thi công, các đơn vị liên quan tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Người tử vong là ông Dương Minh Ngọc (sinh năm 1976, trú tại Xã Hòa Thắng); còn ông Trần Thanh Sang (sinh năm 1978, trú tại xã Hàm Liêm) bị thương đang được cấp cứu.

Bức tường cao hơn 2m sập đè chết người. Ảnh: Quý Ngọc.

Nhận tin báo, Công an phường tổ chức bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tiến hành thu thập dữ liệu camera và xác minh thông tin liên quan đến vụ việc.