Chiến sĩ thuộc Quân khu 3 hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ

Trong khi làm nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Trung sĩ Cao Tuấn Anh dũng cảm cứu đồng đội khỏi khu vực nguy hiểm và đã hy sinh.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trung sĩ Cao Tuấn Anh, Trung đội 2, Đại đội Công binh 17, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng, Quân khu 3.

Trung sĩ Cao Tuấn Anh được truy tặng Huân chương vì đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Trung sĩ Cao Tuấn Anh dũng cảm hy sinh khi cứu đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ.

Trước đó, sáng 7/8, chiến sĩ Cao Tuấn Anh và chiến sĩ Nguyễn Bình Nguyên cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ thi công công trình quốc phòng tại Đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng).

Khi phát hiện đất đá bất ngờ sạt lở, Cao Tuấn Anh lao vào kéo Nguyễn Bình Nguyên chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, do đất đá sạt xuống quá nhanh, cả hai chiến sĩ đều bị thương nặng.

Hai chiến sĩ được đơn vị đưa đến Trung tâm Y tế Đặc khu Bạch Long Vĩ cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chiến sĩ Cao Tuấn Anh không qua khỏi, hy sinh lúc 10h55 cùng ngày.

Ghi nhận hành động dũng cảm cứu đồng đội trong khi thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã quyết định truy thăng quân hàm từ Hạ sĩ lên Trung sĩ đối với chiến sĩ Cao Tuấn Anh.

Trung sĩ Cao Tuấn Anh sinh ngày 21/10/2006, quê quán xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng; nhập ngũ tháng 2/2025. Trong quá trình công tác, chiến sĩ Cao Tuấn Anh luôn nỗ lực học tập, không ngừng rèn luyện, phấn đấu; được cấp ủy, chỉ huy, đồng chí, đồng đội tin tưởng, yêu mến. Ngày 19/5/2026, anh vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.