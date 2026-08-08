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Xã hội

Xe ba gác tông đuôi ôtô tải, một người tử vong

  • Thứ bảy, 8/8/2026 15:34 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Ngày 8/8, vụ tai nạn giữa xe ba gác và ôtô tải xảy ra trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đoạn qua tỉnh Đồng Tháp, khiến người điều khiển xe ba gác tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 8/8, một người đàn ông (khoảng 38 tuổi) điều khiển xe ba gác chở đất lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hướng từ ngã tư Đồng Tâm vào vòng xoay cao tốc qua xã Long Hưng (tỉnh Đồng Tháp),.

Do phía trước nhiều xe, tài xế xe ba gác đánh lái sang phải. Tuy nhiên, trong lúc chuyển làn, xe ba gác bất ngờ tông thẳng đuôi ôtô tải đang dừng trên đường.

Cú tông mạnh làm phần đầu xe ba gác và tài xế dính vào đuôi xe tải.

Ngay sau va chạm, xe tải phải đi lên mới đưa được tài xế xe ba gác ra và đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương nặng nên không qua khỏi.

Nhận tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, công an địa phương đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra tai nạn.

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https://tienphong.vn/xe-ba-gac-tong-duoi-o-to-tai-tren-duong-dan-cao-toc-mot-nguoi-tu-vong-post1866213.tpo

Chúc Trí - Thịnh Tiến/Tiền Phong

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