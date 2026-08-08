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Xã hội

Đại tướng Phan Văn Giang: Cấp xã phải có thao trường để bộ đội huấn luyện

  • Thứ bảy, 8/8/2026 15:03 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh cấp xã phải có thao trường để bộ đội địa phương, dân quân tự vệ rèn luyện, huấn luyện.

Giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, sáng 8/8, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, việc sửa đổi lần này để không còn Ban chỉ huy phòng thủ khu vực và đáp ứng yêu cầu sau khi thành lập 3.319 Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

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Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Viên Minh/VTC News.

Về thao trường huấn luyện, Đại tướng Phan Văn Giang nói, trước kia mỗi huyện được bố trí 1-2 thao trường.

“Sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện, trong khi các xã được ghép vài xã vào thì rõ ràng xã phải có thao trường, bởi có bộ đội địa phương, dân quân tự vệ thì phải có nơi rèn luyện, huấn luyện", Đại tướng nhấn mạnh.

Điều khác biệt, theo Đại tướng Phan Văn Giang, là mỗi tỉnh có thể có 1-3 thao trường để diễn tập bắn đạn thật và bắn các bài kiểm tra, nhưng không phải xã, phường nào cũng có thao trường để bắn các loại vũ khí có sức sát thương lớn vì không đáp ứng được về “khoảng an toàn”.

Song, cấp xã, phường cần có thao trường phục vụ huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, thể lực và các nội dung huấn luyện khác. Diện tích có thể khoảng 1ha, dưới 1ha hoặc lớn hơn tùy điều kiện thực tế.

Đối với các phường có mật độ dân số cao, diện tích hạn chế, Đại tướng Phan Văn Giang định hướng có thể linh hoạt bố trí một thao trường phục vụ hai phường, bảo đảm phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

“Không có thao trường thì không huấn luyện được. Mà không huấn luyện thì không thể thực hiện được quan điểm: thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu", Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Về chức danh Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Đại tướng Phan Văn Giang nhất trí với ý kiến đại biểu quốc hội về quy định chức vụ cơ bản sĩ quan phải bảo đảm thống nhất với quy định của Ban Bí thư và Kết luận của Bộ Chính trị.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho hay, trước kia, khi cả nước sắp xếp từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố và kết thúc hoạt động của cấp huyện, Ban chỉ huy quân sự cấp xã chỉ được bố trí 3 công chức. Với số lượng công chức này, chưa thể bố trí người đảm nhiệm riêng chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Vì vậy, Bí thư Đảng ủy xã được giao kiêm Chính trị viên, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự cấp xã, tương tự mô hình Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy quân sự cấp tỉnh.

“Hiện nay Bộ Quốc phòng đưa sĩ quan về cơ sở để chính quy hóa Ban chỉ huy quân sự cấp xã. Theo kế hoạch ban đầu, việc này dự kiến được thực hiện sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (từ ngày 1/7/2025 đến 1/7/2026), trên cơ sở tổng kết, rút kinh nghiệm.

Nhưng sau 6 tháng, chúng tôi thấy rất bất cập, đồng thời lắng nghe ý kiến của cấp ủy các địa phương, trao đổi, thảo luận và quyết định thực hiện sớm hơn 6 tháng", Đại tướng Phan Văn Giang thông tin.

Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, hiện cấp có thẩm quyền vẫn giao chức danh Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã cho Bí thư Đảng ủy xã. Bộ Quốc phòng đã có văn bản báo cáo về vấn đề này và khi có quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ bổ sung, hoàn thiện quy định.

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https://vtcnews.vn/dai-tuong-phan-van-giang-cap-xa-phai-co-thao-truong-de-bo-doi-huan-luyen-ar1033347.html

Anh Văn/VTC News

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