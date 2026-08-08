Đại biểu Quốc hội đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan quân đội, nhằm góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm.

Tham gia góp ý vào dự thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, sáng 8/8, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (Đoàn Đồng Tháp) đề nghị cân nhắc việc tăng tuổi nghỉ hưu đối với đội ngũ sĩ quan quân đội.

Đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị tăng tuổi nghỉ hưu đối với sĩ quan quân đội, nhằm góp phần sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm.

Theo đại biểu, trong điều kiện đất nước đang ở thời bình, quân đội được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đội ngũ sĩ quan được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn và tích lũy nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác.

“Nếu tuổi nghỉ hưu quá sớm, đại biểu cho rằng sẽ làm mất đi một nguồn nhân lực có kinh nghiệm, chất lượng của quân đội“, ông Phạm Văn Hòa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đại biểu Hòa cho rằng nghỉ hưu sớm cũng có tác động nhất định đến Quỹ bảo hiểm xã hội. Do đó, ông đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét nội dung này trong quá trình sửa đổi Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Song, đại biểu tỉnh Đồng Tháp kiến nghị việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu cần tính đến đặc thù của từng lực lượng, từng vị trí công tác, thay vì áp dụng một cách đồng nhất.

Đối với sĩ quan thuộc một số binh chủng, quân chủng thường xuyên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên biển, ngoài khơi hoặc trên vùng trời có thể xem xét cơ chế nghỉ hưu sớm, phù hợp với điều kiện công tác và đặc thù nhiệm vụ.

Trong khi đó, với sĩ quan làm công tác quản lý, hành chính tại quân khu, Bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Ban chỉ huy quân sự cấp xã, mặc dù vẫn thực hiện nhiệm vụ trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu, nhưng tính chất công việc khác với lực lượng trực tiếp chiến đấu. Đại biểu cho rằng đây là nhóm đối tượng cần được nghiên cứu kỹ về tuổi phục vụ.

Đề xuất tách chức danh Bí thư Đảng ủy xã và Chính trị viên

Về chức danh Bí thư Đảng ủy xã kiêm Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự cấp xã, đại biểu Phạm Văn Hòa đề nghị tách hai chức danh này.

“Chính trị viên phải là lực lượng quân sự chuyên trách, lực lượng chính quy để đảm bảo chế độ một chỉ huy gắn với chế độ Chính trị viên. Bí thư Đảng ủy hiện nay đảm nhận rất nhiều công việc, nếu kiêm nhiệm thêm vai trò Chính trị viên sẽ làm giảm đi tinh thần trách nhiệm đối với Ban chỉ huy quân sự cấp xã“, ông Hòa nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Bế Xuân Trường.

Cùng thảo luận đại biểu Bế Xuân Trường (Đoàn Cao Bằng) nhận định, sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, khu vực cấp xã được xác định là một thành phần hợp thành nền tảng khu vực phòng thủ tỉnh, quân khu.

“Chúng ta xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện trên tất cả lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ, để xử lý tất cả tình huống diễn biến hòa bình, giữ vững ổn định chính trị“, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.

Theo đại biểu, để hoàn thành chức năng nhiệm vụ này phải chính quy hóa cơ quan quân sự xã, phường.

Về chức danh Chính trị viên, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh nên chính quy hóa sĩ quan đào tạo cơ bản, chuyên nghiệp, thực hiện đúng chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội.

Cơ quan quân sự cấp xã, phường là đơn vị cấp cơ sở thuộc sự chỉ huy của cơ quan quân sự cấp trên, do đó việc bố trí sĩ quan chính quy làm Chính trị viên là phù hợp.

Về lý do không nên bố trí Bí thư Đảng ủy xã đồng thời làm Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, ông Trường cho rằng Bí thư Đảng ủy xã thực hiện nhiệm vụ theo cơ chế lãnh đạo của cấp ủy địa phương, trong khi công tác chính trị trong quân đội đòi hỏi cán bộ phải được đào tạo chuyên sâu, có kiến thức và nghiệp vụ phù hợp.

Đại biểu nhấn mạnh cần một người chuyên sâu là Chính trị viên và phải có cơ quan giúp việc đồng bộ mới xây dựng được khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc tình hình mới.