Dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước, từ ngày 9/8 đến ngày 15/8 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện những đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 7 ngày tới, thời tiết trên cả nước tiếp tục có sự phân hóa giữa các khu vực. Mưa rào và dông xuất hiện tại nhiều nơi, trong đó một số thời điểm mưa có thể tăng mạnh.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước

Đáng chú ý, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng trải qua những ngày mưa nhiều, nhất là từ khoảng đêm 10-11/8. Mưa vừa, mưa to và dông có thể xuất hiện, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Bắc Bộ mưa dông, Nam Bộ chiều tối có thể có mưa.

Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối. Một số nơi có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ trong thời gian ngắn.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Bắc Bộ 7 ngày tới

Tại Bắc Bộ, trong những ngày đầu của giai đoạn dự báo, khu vực có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực ven biển và đồng bằng có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Từ khoảng ngày 10/8, mưa tại Bắc Bộ có xu hướng tăng. Đặc biệt, từ đêm 10-11/8, khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ khoảng ngày 12-15/8, mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm về cường độ nhưng vẫn còn mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Người dân tại các tỉnh miền núi cần lưu ý nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khi mưa lớn kéo dài. Khu vực đô thị cũng cần đề phòng ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết đan xen. Trong những ngày đầu, Thủ đô có mưa rào và dông vài nơi; từ khoảng ngày 10-11/8, mưa tại khu vực Bắc Bộ có xu hướng tăng.

Trong thời gian có mưa dông, người dân Hà Nội cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Khi xảy ra dông, nên hạn chế các hoạt động ngoài trời và chủ động bảo vệ phương tiện, tài sản trước nguy cơ cây xanh hoặc vật thể bị gió mạnh làm đổ, rơi.

Từ khoảng ngày 12-15/8, Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Dự báo thời tiết Trung Bộ 7 ngày tới

Khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Trung Bộ được dự báo có nhiều thời điểm mưa dông trong 7 ngày tới. Từ khoảng đêm 10-11/8, Bắc Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Mưa lớn có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Những khu vực miền núi cần đặc biệt lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Trong khi đó, các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một số thời điểm. Thời tiết vẫn có những khoảng nắng, nền nhiệt tại nhiều nơi duy trì ở mức khá cao.

Tây Nguyên tiếp tục mưa dông chiều tối

Dự báo thời tiết Tây Nguyên 7 ngày tới cho thấy khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam. Mưa rào và dông có xu hướng tập trung vào chiều và tối.

Một số nơi có thể xuất hiện mưa với cường độ mạnh trong thời gian ngắn. Người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khi mưa dông phát triển.

Mưa cũng có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại trên các tuyến đường, đặc biệt tại khu vực đồi núi và những nơi có địa hình dốc.

Thời tiết Nam Bộ 7 ngày tới

Tại Nam Bộ, mưa rào và dông tiếp tục là hình thái thời tiết đáng chú ý trong những ngày tới. Mưa chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, có thể xảy ra rải rác trên diện rộng.

Một số khu vực có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ. Sau những khoảng thời gian có mưa, trời có thể tạnh và nhiệt độ tăng trở lại.

Từ khoảng ngày 13/8, xu hướng mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ được dự báo khả năng giảm dần. Tuy nhiên, mưa dông vẫn có thể xuất hiện cục bộ vào chiều tối.

Tại các đô thị lớn như TP.HCM, người dân cần lưu ý tình trạng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập tại một số tuyến đường, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông vào giờ cao điểm.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong 7 ngày tới

Trong giai đoạn từ ngày 9/8 đến ngày 15/8, mưa dông xuất hiện tại nhiều khu vực trên cả nước. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo và cảnh báo thời tiết để có phương án ứng phó phù hợp.

Đặc biệt, khi xảy ra mưa dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xuất hiện. Người dân không nên trú mưa dưới cây lớn, gần cột điện hoặc ở những khu vực trống trải.

Tại vùng núi, nếu xuất hiện mưa lớn kéo dài, cần theo dõi cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và hạn chế di chuyển qua các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Nhìn chung, dự báo thời tiết 7 ngày tới trên cả nước từ ngày 9/8 đến ngày 15/8 cho thấy mưa dông vẫn là hình thái chủ đạo ở nhiều khu vực. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to từ khoảng đêm 10-11/8, trong khi Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác vào chiều tối. Người dân cần thường xuyên cập nhật các bản tin mới nhất để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.