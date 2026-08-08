Xác minh clip nhóm người dừng ôtô ngay khúc cua trên đèo Hải Vân để ngắm cảnh

Chiếc xe dừng ngay khúc gập, hướng từ trên dốc đổ xuống, trong khi các phương tiện vẫn lưu thông liên tục qua khu vực này.

Ngày 8/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ôtô 7 chỗ dừng ngay khúc cua trên đèo Hải Vân (nối thành phố Huế với Đà Nẵng). Nhóm người trong xe sang phía bên kia đường ngắm cảnh.

Theo hình ảnh ghi lại trong clip, khúc cua gập khuỷu tay, có độ dốc lớn. Xe dừng ngay khúc gập, hướng từ trên dốc đổ xuống. Trong khi đó, các phương tiện vẫn lưu thông liên tục qua khu vực này.

Xe dừng ngay khúc cua trên đèo Hải Vân. Ảnh: Cắt từ clip.

Nhiều người bày tỏ lo ngại vì việc dừng xe ngay khúc cua, lại ở ở vị trí khó quan sát và xử lý tình huống dễ gây nguy hiểm. Đặc biệt những xe từ trên dốc xuống khuất tầm nhìn sẽ khó tránh khỏi va chạm.

Hiện Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) xác minh, làm rõ sự việc.

Đèo Hải Vân có độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển, dài gần 21 km, nối thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Dù có hầm Hải Vân, nhiều người vẫn chọn tuyến đường "thiên hạ đệ nhất hùng quan" di chuyển để ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành trên đèo.