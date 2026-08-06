Chi tiết lịch thi lại của 328 thí sinh chuyên Tuyên Quang

328 thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang sẽ bị thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp; sau đó thi lại vào ngày 14-15/8,

Trường THPT chuyên Tuyên Quang, nơi xảy ra gian lận thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Ngọc Bích.

Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn tổ chức thi lại tốt nghiệp THPT 2026 cho các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Theo hướng dẫn, công tác tổ chức thi lại vẫn thực hiện theo quy định của quy chế thi tốt nghiệp THPT. Chiều 13/8, thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

Các môn thi chính thức sẽ diễn ra trong hai ngày 14 và 15/8. Cụ thể, sáng 14/8, thí sinh dự thi môn Ngữ văn; chiều cùng ngày thi môn Toán. Sáng 15/8, thí sinh làm hai bài thi tự chọn trong các môn Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Lịch thi cụ thể như sau:

Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp cho thí sinh, hoàn thành chậm nhất ngày 10/8. Đây cũng là mốc tỉnh cần hoàn thành chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi lại.

Công tác tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi hoàn thành chậm nhất ngày 11/8.

Ban Coi thi sẽ làm việc từ 12/8. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 19/8; việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8.

"Trong quá trình tổ chức thi, mọi tình huống bất thường cần báo cáo ngay về thường trực Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Bộ cũng yêu cầu tỉnh Tuyên Quang nghiêm túc thực hiện; nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện cần báo cáo ngay về bộ để kịp thời xem xét, giải quyết.

Trước đó, ngày 5/8, Bộ GD&ĐT quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT ngày 11-12/6 tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang; đồng thời tổ chức thi lại đối với tất cả môn thi.

Theo bộ, tổ chức thi lại nhằm đảm bảo trung thực, khách quan và công bằng, không phải là biện pháp xử lý kỷ luật. Thí sinh vi phạm sẽ bị xử lý căn cứ kết quả điều tra sau này.

Bên cạnh đó, 328 thí sinh sẽ bị tách khỏi đợt lọc ảo xét tuyển đại học từ ngày 4-9/8. Sau khi có kết quả thi lại, kết quả hợp lệ sẽ được cập nhật vào hệ thống và sử dụng để xét tuyển theo các nguyện vọng thí sinh đã đăng ký.

Bộ GD&ĐT cho biết đã giao ban làm đề thi đảm bảo sự cân bằng, tuy nhiên khó để được 100%. "Để không phải thách đố, dễ dãi, nhưng cần xét đúng tình hình cụ thể để các thầy cô làm có tâm nhất, không dễ hơn, không khó hơn đợt 1", Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng khẳng định.