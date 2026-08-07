'Chiêu trò' của Real với tân binh 140 triệu euro

Real Madrid vừa hoàn tất thương vụ Yan Diomande từ RB Leipzig, biến cầu thủ chạy cánh 19 tuổi người Bờ Biển Ngà thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB.

Sau Diomande, Real vẫn có thể mua thêm tân binh.

Đội bóng Hoàng gia phải trả 125 triệu euro phí cố định, kèm 15 triệu euro phụ phí, để sở hữu tài năng trẻ được đánh giá là một trong những viên ngọc sáng nhất thế giới.

Diomande đã đặt bút ký hợp đồng với Real Madrid đến ngày 30/6/2032. Tuy nhiên, điều khiến thương vụ này đặc biệt không chỉ nằm ở con số 140 triệu euro. Một phương án đăng ký đầy bất ngờ đang được đội bóng của HLV Jose Mourinho cân nhắc.

Theo Fichajes, do Diomande mới 19 tuổi, Real Madrid có thể đăng ký anh với đội dự bị (Castilla) thay vì đội một trong giai đoạn đầu. Cách làm này từng được CLB áp dụng với những cầu thủ trẻ như Franco Mastantuono. Dù thuộc biên chế đội dự bị trên giấy tờ, Diomande vẫn có thể tập luyện và thi đấu thường xuyên cùng đội một nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đây được xem là nước cờ giúp Real Madrid giải phóng một suất trong danh sách đội một. Điều đó đồng nghĩa "Los Blancos" sẽ có thêm không gian để đón ít nhất một tân binh khác trước khi kỳ chuyển nhượng khép lại.

Về chuyên môn, Diomande chắc chắn được xem là một phần trong kế hoạch đội hình chính của Mourinho. Anh gây ấn tượng mạnh chỉ sau một mùa giải tại Leipzig và nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của hàng loạt ông lớn châu Âu. Tuy nhiên, Real đã giành chiến thắng bằng việc chồng lên bàn đàm phán khoản tiền kỷ lục.