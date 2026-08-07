Cuộc sống hiện tại của Hồng Thanh

Nam diễn viên kể đang ở quê, làm tranh đính đá để kiếm tiền. Dù vậy, Hồng Thanh phủ nhận việc rời bỏ nghệ thuật.

Trong một livestream gần đây, Hồng Thanh chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Anh cho biết hiện ở quê, làm tranh đính đá mưu sinh. Thời gian qua, nam diễn viên, ca sĩ cũng đăng tải nhiều clip, quảng cáo sản phẩm cho các nhãn hãng trên các nền tảng mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập.

Khi một tài khoản mạng đặt câu hỏi về việc nam diễn viên giải nghệ, anh chia sẻ: "Tôi không bỏ showbiz. Khi nào có cơ hội, điều kiện thì quay lại. Mọi người nói tôi sao cũng được".

Hồng Thanh chia sẻ thêm: "Hồi trẻ, khi tôi còn làm được nhiều tiền, luôn sống se sua, mua đồ hiệu đắp lên người. Tôi nghĩ những điều đó sẽ tạo nên giá trị cho mình. Nhưng thật ra, sau một khoảng thời gian nhìn lại, tôi thấy những cái đó chẳng giúp ích cho mình điều gì. Bây giờ, tôi chỉ mặc áo có giá 100.000 đồng và thấy thoải mái".

Hồng Thanh chia sẻ hình ảnh cuộc sống của anh ở quê. Ảnh: FBNV.

Trong một số hình ảnh Hồng Thanh đăng tải gần đây, vẻ ngoài của nam diễn viên cũng có nhiều thay đổi so với trước.

Năm 2024, Hồng Thanh vướng tin đồn nợ nần. Sau đó, nam diễn viên lên tiếng phủ nhận. Anh thừa nhận gặp khá nhiều khó khăn, thử thách trong kinh doanh. Anh nói bản thân còn những yếu kém, hạn chế. "Nhưng việc phải trốn tránh hay không có khả năng chi trả là sai. Và tôi tin rằng, với sự cố gắng nỗ lực vươn lên, trong tương lai gần sẽ nhận về kết quả tốt đẹp. Vấp ngã để tôi trưởng thành hơn", anh nói thêm.

Hồng Thanh sinh năm 1994 tại Đồng Tháp. Anh được khán giả biết đến sau khi trở thành quán quân Cười xuyên Việt 2017. Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và khả năng bắt chước giọng nói đặc biệt, Hồng Thanh nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng.

Sau đó, Hồng Thanh góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, trong đó có Móng vuốt.

Anh từng có chuyện tình kéo dài nhiều năm với DJ Mie. Cả hai đường ai nấy đi vào năm 2023. Sau chia tay, bộ đôi giữ mối quan hệ bạn bè, giúp đỡ nhau trong công việc.