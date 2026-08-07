Điểm danh top những deal món ngon ‘đáng tiền’ trên ShopeeFood dịp 8/8

Để không phải băn khoăn hôm nay ăn gì hay deal nào đáng săn, dưới đây là những ưu đãi trên ShopeeFood dịp 8/8 giúp bạn ăn ngon với giá hời mà không cần đắn đo.

Dù là bữa ăn quây quần cùng gia đình hay buổi tụ họp với đồng nghiệp và hội bạn, những ưu đãi hấp dẫn thường khiến cuộc hẹn thêm trọn vẹn hơn.

Săn ưu đãi cho kèo ăn ngon cuối tuần

Với sự kiện 8/8 “Vạn deal chốt hạ - Trọn vị hè ngon”, ShopeeFood quy tụ hàng loạt deal từ món chính đến thức uống giải nhiệt, giúp người dùng dễ dàng tìm thấy lựa chọn phù hợp cho cuộc vui.

Chốt hẹn ăn ngon, chốt luôn ưu đãi siêu hot dịp 8/8 cùng ShopeeFood.

Đặc biệt, chỉ cần nhập mã 88SIEUDEAL88, người dùng được giảm 35%, tối đa 88.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng, áp dụng khi sử dụng voucher đến hết ngày 8/8 (số lượng có hạn). Người trẻ đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món ăn yêu thích với ưu đãi hấp dẫn này.

Chốt deal xịn những thương hiệu yêu thích

Với những ai thích cập nhật xu hướng đồ uống mới, deal mua 1 tặng 1 độc quyền từ Katinat trên ShopeeFood là ưu đãi không nên bỏ lỡ. Chương trình áp dụng cho nhiều thức uống được yêu thích như trà sữa Oolong nướng, trà sữa Oolong ba lá, bơ già dừa non hay trà sữa chôm chôm, với mức giá ưu đãi từ 124.000 đồng xuống còn 59.000 đồng, áp dụng cho đơn đặt món duy nhất ngày 8/8 (số lượng có hạn). Đây còn là dịp lý tưởng để bạn đu trend bộ sưu tập ly emoji phiên bản giới hạn với thiết kế tráng gương từ chất liệu tái chế độc đáo.

Giữa ngày hè nắng nóng, một ly đồ uống mát lạnh là lựa chọn lý tưởng để hạ nhiệt. Dịp này, Highlands Coffee mang đến ưu đãi dành cho tín đồ cà phê và trà. Với đơn hàng từ 99.000 đồng, người dùng có thể mua thêm thức uống như bạc xỉu, phindi kem sữa, trà thanh đào, trà thạch đào hoặc trà thạch vải với giá chỉ 1 đồng, áp dụng duy nhất trong ngày 8/8 (số lượng có hạn).

Người trẻ không nên bỏ lỡ cơ hội săn deal từ loạt thương hiệu được yêu thích trong dịp ShopeeFood 8/8.

Nếu bạn đang thèm bữa gà rán giòn rụm để tự thưởng sau một tuần bận rộn, đây chính là thời điểm lý tưởng để chiều lòng vị giác. Cụ thể, KFC mang đến combo gồm 3 miếng gà, 1 khoai tây chiên cỡ vừa và 2 pepsi cỡ đại trên ShopeeFood. Mức giá giảm từ 165.000 đồng xuống còn 119.000 đồng, áp dụng ưu đãi trong 7-8/8 (số lượng có hạn).

Bên cạnh đó, Bún Đậu Homemade tiếp tục là lựa chọn phù hợp cho buổi sum họp cuối tuần với combo No Nê cho 2 người, bao gồm bún lá, đậu mơ, chả cốm, thịt chân giò hấp và dồi sụn. Mức giá giảm từ 327.000 đồng còn 275.000 đồng, áp dụng cho đơn đặt món trong 7-9/8 (số lượng có hạn).

Với người dùng tại Hà Nội, Bento Delichi là gợi ý đáng cân nhắc cho bữa trưa hoặc bữa tối tiện lợi. Các món như cơm gà xối mỡ giảm từ 56.000 đồng còn 28.000 đồng, trong khi cơm ba chỉ rút sườn mắm tỏi cũng được ưu đãi từ 59.000 đồng xuống còn 41.300 đồng, áp dụng ưu đãi vào ngày 8/8 (số lượng có hạn).

Từ bữa ăn quây quần cùng gia đình, cuộc hẹn cuối tuần với hội bạn đến những phút tự thưởng món ngon sau ngày dài bận rộn, sự kiện 8/8 “Vạn deal chốt hạ - Trọn vị hè ngon” hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn phù hợp. Độc giả có thể mở ngay ShopeeFood để khám phá thêm loạt ưu đãi hấp dẫn từ thương hiệu được yêu thích và đừng bỏ lỡ các deal chỉ có trong dịp 8/8.