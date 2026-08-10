Động đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 20 người chết

Tối 10/8 theo giờ Việt Nam, một trận động đất mạnh có độ lớn 7,4 đã xảy ra tại khu vực miền Tây Colombia, gây rung lắc mạnh tại nhiều thành phố trên khắp cả nước. Rung chấn cũng lan sang các quốc gia láng giềng.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết tâm chấn của trận động đất được xác định tại thị trấn San Jose del Palmar, thuộc tỉnh Chocó, cách thủ đô Bogotá khoảng 280 km về phía Tây, ở độ sâu 107 km. Trận động đất xảy ra vào lúc 7h34 theo giờ địa phương (tức 19h34 cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella, người vừa nhậm chức hôm 7/8, tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông đang trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó khẩn cấp và sẽ tới Pereira để thị sát tình hình, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng. Ông khẳng định chính quyền đang triển khai mọi biện pháp ứng cứu kịp thời.

Ít nhất 20 người thiệt mạng Thị trưởng Mauricio Salazar cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng hôm thứ Hai tại thành phố Pereira, miền trung Colombia, trong một trận động đất mạnh 7,4 độ. Cộng với ít nhất 2 trường hợp tử vong tại thành phố Manizales, tổng số người chết được xác nhận sau trận động đất đã lên tới ít nhất 20 người.

Thống đốc tỉnh Choco, bà Nubia Carolina Cordoba Curi, xác nhận tại thủ phủ Quibdo đã ghi nhận người bị thương và nhiều công trình nhà ở, hạ tầng bị hư hỏng nặng. Bà bày tỏ lo ngại về nguy cơ xuất hiện các dư chấn tiếp theo. Sân bay El Carano tại thành phố này cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Tại thủ đô Bogota, còi báo động vang lên khiến nhiều người dân phải khẩn cấp sơ tán ra đường để phòng ngừa. Thị trưởng Bogota, ông Carlos Galán, cho biết hiện chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về người hay kết cấu hạ tầng, ngoại trừ một số vết nứt trên các tòa nhà.

Tại thành phố Manizales, thủ phủ tỉnh Caldas, một trong các tháp của nhà thờ đại giáo đường đã bị hư hỏng nặng và đổ gục xuống phần mái trung tâm. Trong khi đó, tại sân bay quốc tế Matecana ở thành phố Pereira (thủ phủ tỉnh Risaralda), một phần trần nhà tại khu vực công cộng bị sập, song chưa có báo cáo về thương vong.

Cơ quan Quản lý Rủi ro Thiên tai Quốc gia Colombia (UNGRD) dẫn đánh giá của Cơ quan Hàng hải nước này khẳng định không có nguy cơ xảy ra sóng thần tại bờ biển Thái Bình Dương. Tại thành phố Medellin, chính quyền tạm dừng hoạt động các tuyến tàu điện ngầm và cáp treo để kiểm tra an toàn kỹ thuật.

Rung chấn cũng lan sang các quốc gia láng giềng. Cơ quan Quản lý Rủi ro Quốc gia Ecuador cho biết rung lắc được cảm nhận từ mức độ nhẹ đến trung bình tại các tỉnh Pichincha, Imbabura, Guayas và Esmeraldas. Trong khi đó, chính quyền Panama ghi nhận các đợt rung chấn kéo dài từ 40 giây đến 1 phút ở khu vực biên giới.

Khoảnh khắc động đất 7,4 độ đánh sập hạ tầng, người dân la hét Trận động đất khiến nhiều tòa nhà sụp đổ, ít nhất 20 người chết. Hình ảnh video cho thấy người đi đường la hét và ôm chặt lấy nhau trong sợ hãi khi mặt đất chao đảo dưới chân họ.