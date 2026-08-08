Bác sĩ Nhật lấy thân mình che chắn bệnh nhân giữa động đất 6,8 độ

Động đất 6,8 độ xảy ra giữa ca mổ ngày 28/7, 2 bác sĩ ở Kumamoto dùng cơ thể che chắn bệnh nhân. Khoảnh khắc lay động bởi tinh thần trách nhiệm và y đức của họ.

Hai bác sĩ Nhật lấy thân mình che chắn bệnh nhân giữa động đất Động đất 6,8 độ xảy ra giữa ca mổ ngày 28/7, hai bác sĩ tại bệnh viện ở Kumamoto (Nhật Bản) đã dùng cơ thể che chắn bệnh nhân đang gây mê, để lại khoảnh khắc lay động về y đức.

Đài NHK ngày 6/8 đăng tải video từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc trận động đất mạnh 6,8 độ khiến phòng mổ Bệnh viện Tổng hợp Yatsushiro (tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản) rung lắc hồi cuối tháng 7.

Thời điểm xảy ra rung chấn, bốn ca phẫu thuật đang diễn ra cùng lúc tại bệnh viện.

Tại phòng mổ vùng bụng, hình ảnh từ camera cho thấy căn phòng rung lắc trong trận động đất. Khi đó, 3 bác sĩ và 2 y tá đang gây mê cho bệnh nhân. Lực rung lắc mạnh làm thiết bị va đập khiến một nhân viên y tế té ngã, vật dụng văng khắp nơi, đèn phòng mổ chập chờn liên tục.

Trong lúc 2 nhân viên di chuyển mở cửa để thoát hiểm, 2 bác sĩ cùng một y tá lập tức lấy thân mình che chắn cho bệnh nhân đang gây mê, đồng thời ghì chặt bàn mổ và hệ thống thiết bị đang nối trực tiếp với cơ thể người bệnh.

Bệnh viện xác nhận toàn bộ các ca phẫu thuật trong ngày đều hoàn thành an toàn.

Đến ngày 6/8, dù một số thang máy chưa hoạt động và việc cung cấp suất ăn nội trú vẫn gián đoạn, cơ sở này đã chính thức khôi phục dịch vụ khám ngoại trú sau khi đảm bảo nguồn nước giếng khẩn cấp.

Giám đốc Shimada Shinya khẳng định việc mở cửa trở lại nhằm thực hiện sứ mệnh y tế và trấn an tâm lý cộng đồng địa phương.