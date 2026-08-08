Giàn giáo tại một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Hong Kong đổ sập khi bão Noul tiến gần miền Nam Trung Quốc ngày 25/7. Trong khi đó, một người đi đường cũng bị cổng kim loại hất trúng nhưng không bị thương nặng.