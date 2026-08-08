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Video Thế giới

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Tổng thống Trump chiếm sóng lễ trao cúp World Cup

Tổng thống Trump chiếm sóng lễ trao cúp World Cup

Thế giới 2.4K

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/7 đã tạo ấn tượng khi cố nán lại trên sân khấu sau khi trao chiếc cúp vô địch World Cup thứ hai cho tuyển Tây Ban Nha. Nhà lãnh đạo Mỹ đứng sát bên các cầu thủ đúng lúc họ giơ cao chiếc cúp trong cơn mưa pháo kim tuyến màu vàng rực rỡ. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino liền kéo ông Trump đứng lùi xa khỏi đội bóng đang ăn mừng, khiến cả hai người rơi đúng vào vị trí pháo hoa xả xuống.

Nơi cả thế giới cùng cười, cùng khóc và cùng vỡ òa

Nơi cả thế giới cùng cười, cùng khóc và cùng vỡ òa

Thế giới

Từ những khoảnh khắc vỡ òa trong chiến thắng đến nỗi thất vọng khi giấc mơ tan vỡ, các khán đài World Cup 2026 đã ghi lại trọn vẹn mọi cung bậc cảm xúc. Những phản ứng chân thực của người hâm mộ đã kể nên câu chuyện sống động nhất về giải đấu năm nay.

Hạ tầng dân sự Iran hứng đòn không kích của Mỹ

Hạ tầng dân sự Iran hứng đòn không kích của Mỹ

Thế giới 4.4K

Mỹ vừa tiến hành đêm không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào Iran. Phía Iran cáo buộc Washington đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu, bao gồm nhà ga đường sắt, hệ thống cầu, công trình cấp nước, lưới điện và kho lương thực.

Mỹ đổ bộ khám xét tàu dầu

Mỹ đổ bộ khám xét tàu dầu

Thế giới 3.5K

Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ vừa tiến hành một cuộc kiểm tra xác minh trên tàu chở dầu M/T Wen Yao tại Vịnh Oman trong bối cảnh Washington siết chặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các tàu sử dụng cảng của Iran.

Argentina vỡ òa khi Messi và đồng đội tạo nên phép màu

Argentina vỡ òa khi Messi và đồng đội tạo nên phép màu

Thế giới 1.5K

Lionel Messi và các đồng đội vừa viết tiếp một chương cổ tích tại Atlanta bằng màn lội ngược dòng đầy cảm xúc trước đội tuyển Anh. Chiến thắng 2-1 không chỉ đưa Argentina vào chung kết World Cup, mà còn khiến người hâm mộ tin rằng một cái kết hoàn hảo cho huyền thoại sống này đang ở ngay trước mắt.

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Mỹ mở đợt không kích mới vào Iran

Thế giới 1.5K

Ngày 15/7, Mỹ tuyên bố đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran, và xác nhận đã chuyển hướng hai tàu thương mại kể từ khi nối lại lệnh phong tỏa các cảng của Iran.

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