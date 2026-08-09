'Phố mưa' Dubai, mùa hè châu Âu nổi bật tuần qua

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Tờ giấy ghi chú đặt trước Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent có dòng chữ: “Việc cần làm: Mua 5-10 tỷ USD đồng yen Nhật”, khi ông tham dự cuộc họp nội các tại Trại David, bang Maryland (Mỹ) ngày 31/7. Bức ảnh được chụp lúc 11h33 theo giờ miền Đông Mỹ, sau khi Reuters đưa tin Bộ Tài chính Mỹ đã cảnh báo các ngân hàng về khả năng Washington can thiệp vào thị trường tiền tệ Nhật Bản.
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Cô Tomoko Takaoka ngồi trong lều cùng hai chú chó cưng Ku và Sheri tại khu trú ẩn dành cho người sơ tán ở Kumamoto (Nhật Bản) ngày 31/7. Một trận động đất xảy ra một tuần trước đó đã buộc bà và nhiều người dân phải rời khỏi nhà.
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Umit, một con hổ Amur cái, nhảy ra khỏi xe bán tải khi được thả vào khu bảo tồn thiên nhiên Ile-Balkhash. Hổ đã vắng bóng ở Kazakhstan hơn 70 năm qua nhưng nhà chức trách hy vọng sẽ tái lập quần thể hoang dã này trong tương lai.
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Một cặp đôi đi dạo ngang qua các cửa hàng trong khu vui chơi giải trí ở Clacton-on-Sea, Essex, Anh. Ảnh: EPA
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Người dân giải nhiệt tại một bể bơi ngoài trời dọc sông Hàn trong đợt nắng nóng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/7. Đợt nắng nóng gay gắt khiến hơn 20 người tử vong tại Hàn Quốc. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ghi nhận riêng trong giai đoạn từ ngày 15/5 đến ngày 6/8 đã có hơn 2.221 người phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến nắng nóng. Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu huy động toàn bộ nguồn lực quốc gia để bảo vệ tính mạng người dân.
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Cây cối bị thiêu rụi trong một vụ cháy rừng gần Agia Paraskevi, Hy Lạp, ngày 2/8. Cháy rừng vốn không phải hiện tượng xa lạ ở châu Âu, nhưng ngày càng trở nên nghiêm trọng và cực đoan hơn khi khủng hoảng khí hậu tiếp tục gia tăng tác động. Mùa hè năm nay, gần 500.000 ha rừng trên khắp châu lục đã bị thiêu rụi, theo Reuters.
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Chất chống cháy phủ kín một khu dân cư ở Spokane, bang Washington (Mỹ) ngày 2/8. Các đám cháy rừng gần Spokane đã thiêu rụi hàng trăm ngôi nhà và công trình. Ảnh: New York Times.
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Một đàn gia súc di chuyển trên cánh đồng cỏ khô tại Ashford, Anh, ngày 4/8. Một khu vực rộng lớn ở miền Trung, Đông và Nam nước Anh đang hứng chịu tình trạng “hạn hán chớp nhoáng” do nhiệt độ cao kết hợp lượng mưa thấp, theo Cơ quan Môi trường Anh.
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Những mảng cỏ khô, được gọi là “dấu vết khô hạn”, làm lộ phần nền móng của một tu viện thời Trung cổ và một ngôi nhà có niên đại từ thế kỷ 16 nằm dưới thảm cỏ tại Mottisfont, khu di sản thuộc National Trust gần Romsey, Anh, ngày 4/8. Tình trạng hạn hán đã khiến những dấu tích của các công trình lịch sử từng bị che khuất dưới cảnh quan dần lộ ra.
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Du khách lớn tuổi ngồi nghỉ dưới bóng cây để tránh nóng trong đợt nắng nóng tại Herceg Novi, Montenegro, ngày 4/8. Khủng hoảng thời tiết đang phủ bóng lên nhiều khu vực châu Âu. Cháy rừng và các đợt nắng nóng cực đoan tại Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Romania đã gây thiệt hại kinh tế khoảng 3,1 tỷ euro (3,53 tỷ USD) chỉ trong hai tháng đầu mùa hè, vượt mức trung bình hàng năm của toàn EU.
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Một phụ nữ lên xe buýt trên con đường ngập nước sau những trận mưa lớn tại Kolkata, Ấn Độ, ngày 5/8. Trong ngày 6/8, Mumbai ghi nhận lượng mưa tới 222 mm trong 12 giờ. Sóng triều dâng cao tới 4,6 m khiến nước mưa không thể thoát ra biển, làm đường phố, đường sắt và các khu vực lân cận bị ngập úng.
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Du khách nhảy múa dưới những chiếc ô trên “phố mưa” được kiểm soát khí hậu tại khu nghỉ dưỡng voco Monaco Dubai, thuộc dự án The Heart of Europe ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, ngày 6/8. Điểm tham quan này có thể tạo mưa theo nhu cầu và duy trì nhiệt độ khoảng 27 độ C.
Những cuốn sách hay về biến đổi khí hậu
“Những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu”, “Băng - Những câu chuyện ly kỳ từ một thế giới đang dần biến mất”, “Thảm họa khí hậu - Chúng ta đã có gì và làm gì để ứng phó?”,... nằm trong số những cuốn sách giúp độc giả có cái nhìn trực diện và bao quát hơn khi nói đến vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu.Độc giả có thể xem thêm tại đây.