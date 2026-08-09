'Phố mưa' Dubai, mùa hè châu Âu nổi bật tuần qua

Người dân giải nhiệt tại một bể bơi ngoài trời dọc sông Hàn trong đợt nắng nóng ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 31/7. Đợt nắng nóng gay gắt khiến hơn 20 người tử vong tại Hàn Quốc. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ghi nhận riêng trong giai đoạn từ ngày 15/5 đến ngày 6/8 đã có hơn 2.221 người phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến nắng nóng. Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu huy động toàn bộ nguồn lực quốc gia để bảo vệ tính mạng người dân.