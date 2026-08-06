Nắng nóng kỷ lục bao trùm Hàn Quốc, hơn 20 người tử vong

Đợt nắng nóng gay gắt khiến hơn 20 người tử vong tại Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae Myung đã yêu cầu huy động toàn bộ nguồn lực quốc gia để bảo vệ tính mạng người dân.

Du khách đi qua hệ thống phun sương làm mát tại hang động Gwangmyeong, thành phố Gwangmyeong, Hàn Quốc, ngày 5/8/2026. Ảnh: Reuters.

Sáng 6/8, Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết nhiệt độ cao nhất ban ngày tại Seoul dự báo tiếp tục duy trì ở mức 39°C vào thứ Sáu, sau khi đã chạm mốc này trong ngày thứ Năm - chỉ kém 0,6°C so với kỷ lục mọi thời đại 39,6°C ghi nhận ngày 1/8/2018.

Các địa phương khác cũng ghi nhận mức nhiệt đỉnh điểm trong ngày thứ Sáu như Incheon và Gwangju (38°C); Daejeon và Daegu (37°C); Busan (35°C) và Ulsan (34°C).

Tại Yangsan, nhiệt độ đã chạm mốc kỷ lục toàn quốc là 42,5°C vào ngày 5/8.

Theo CNA, đợt thời tiết cực đoan kéo dài đã khiến hơn 20 người tử vong. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ghi nhận riêng trong giai đoạn từ ngày 15/5 đến ngày 6/8 đã có hơn 2.221 người phải nhập viện vì các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn về ứng phó thời tiết cực đoan ngày 6/8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nói: "Nắng nóng gay gắt ở mức độ chưa từng có tiền lệ đang diễn ra liên tiếp từng ngày. Hiện tượng thời tiết này vốn trước đây chỉ xuất hiện trên tin tức quốc tế nay đã trở thành thực tế của chúng ta".

Tổng thống Lee chỉ đạo các bộ, ngành và chính quyền địa phương huy động tối đa nhân lực, nguồn lực hiện có với mục tiêu là bảo vệ tính mạng người dân, tăng cường hỗ trợ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời siết chặt quy định nghỉ ngơi bắt buộc đối với công nhân làm việc ngoài trời trong những giờ cao điểm.

Một tiểu thương dùng chai nước đá hạ nhiệt tại chợ truyền thống ở Seoul khi nhiệt độ tiến sát mốc 39°C, ngày 6/8/2026. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Seoul đã trải qua một đêm ngột ngạt. KMA cho biết nhiệt độ đêm qua tại một số khu vực không thể giảm xuống dưới 30°C. Người dân thành phố phải tìm cách tránh nóng tại các con suối, trung tâm thương mại và những khu vực có điều hòa không khí.

Theo The Korea Times, nắng nóng dự báo sẽ hạ nhiệt trên toàn quốc vào cuối tuần, với nhiệt độ cao nhất ban ngày dao động từ 27 đến 36°C trong ngày thứ Bảy, và từ 26 đến 36°C vào Chủ nhật.

Mặc dù vậy, mức nhiệt vẫn sẽ cao hơn nhiều so với trung bình nhiều năm, khi nhiệt độ cao nhất trung bình ban ngày đầu tháng 8 trước đây thường chỉ dao động từ 29 đến 33°C, theo KMA.

Tình hình thời tiết khắc nghiệt cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động thể thao. Giải Bóng chày Chuyên nghiệp Hàn Quốc (KBO) quyết định hủy toàn bộ 10 trận đấu trong hai ngày 5-6/8 sau khi ghi nhận nhiều khán giả ngất xỉu vì sốc nhiệt, trong đó có một cổ động viên gục ngã ngay trên khán đài ở Incheon.

Về nguyên nhân, các chuyên gia khí tượng nhận định bão Dolphin là yếu tố gián tiếp khiến đợt nắng nóng trở nên dữ dội hơn dù không đổ bộ trực tiếp vào Hàn Quốc. KMA giải thích hoàn lưu bão Dolphin đã kích thích dòng gió đông vượt qua dãy núi cao chạy dọc bán đảo Triều Tiên. Khi tràn xuống vùng đồng bằng phía tây, khối khí này biến thành dòng không khí khô nóng, "thiêu đốt" Seoul và các khu vực lân cận.