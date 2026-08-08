Siêu bão Dolphin càn quét Nhật Bản

Với sức gió vùng gần tâm bão mạnh nhất 162 km/h và gió giật 216 km/h, bão Dolphin đã càn quét tỉnh Okinawa (Nhật Bản) trước khi tiến về phía bờ biển phía đông Trung Quốc.

Cơn bão Dolphin đổ bộ vào đảo Okinawa của Nhật Bản. Khu vực này đang có gió mạnh và mưa rất lớn. Ảnh: Bhaskar.

Bão Dolphin đã quét qua tỉnh Okinawa ở phía nam Nhật Bản vào ngày 8/8, khiến 6 người bị thương và làm gián đoạn nguồn điện của hàng chục nghìn hộ gia đình. Trong khi đó, Trung Quốc khẩn trương đóng cửa các cảng biển và dừng vận tải đường thủy trước thời điểm bão càn quét vào bờ biển phía đông, theo Reuters.

Chính quyền địa phương xác nhận 5 người cao tuổi tại Okinawa đã bị thương (trong đó có 3 trường hợp té ngã do gió bão), một người khác tại tỉnh Kagoshima cũng gặp chấn thương.

Gần 39.000 hộ gia đình tại Kagoshima và hơn 12.000 hộ tại Okinawa rơi vào cảnh mất điện. 2 hãng hàng không lớn của Nhật Bản là ANA và Japan Airlines đã hủy toàn bộ chuyến bay đi và đến Okinawa.

Tỉnh Okinawa và đảo Amami (tỉnh Kagoshima) là 2 khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Nhật Bản.

Một chiếc ôtô di chuyển dưới mưa lớn và gió mạnh khi bão Dolphin tiến vào đảo Amami, tỉnh Kagoshima. Ảnh: Reuters.

Tại Trung Quốc, bão Dolphin dự kiến sẽ đổ bộ trong khoảng từ đêm 9/8 đến sáng sớm 10/8. Cơ quan khí tượng đã phát tín hiệu cảnh báo cấp độ Cam - mức nguy hiểm thứ hai trong hệ thống cảnh báo bão. Trước nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất diện rộng, cấp độ ứng phó khẩn cấp cũng được nâng lên Cấp III.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhận định tâm bão nhiều khả năng sẽ đi vào đất liền khu vực giữa thành phố Chu Sơn (tỉnh Chiết Giang) và thành phố Phúc Đỉnh (tỉnh Phúc Kiến), duy trì sức gió 38-45 m/s.

Mưa lớn và gió giật mạnh dự báo sẽ kéo dài tại khu vực phía đông Trung Quốc đến hết ngày 12/8, ảnh hưởng trực tiếp đến Thượng Hải và các tỉnh phụ cận. Một số khu vực phía đông tỉnh Chiết Giang có thể ghi nhận lượng mưa tích lũy vượt 600 mm.

Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã kích hoạt cảnh báo bão ven biển ở mức cao nhất, đồng thời đình chỉ toàn bộ hoạt động cảng biển.



Một công nhân gia cố tàu thuyền tại bến Nanyue, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Bhaskar.

Hàng không tại Trung Quốc đảo lộn

Bão Dolphin áp sát bờ biển khiến hoạt động hàng không ở miền Đông Trung Quốc xáo trộn trong ngày 8/8, khi nhiều chuyến bay phải điều chỉnh hoặc hủy. Hành khách được hỗ trợ đổi chuyến và hoàn vé theo chính sách linh hoạt của các hãng.

Theo CCTV và SCMP, phần lớn sự chuyến bay bị ảnh hưởng tại thành phố Ninh Ba, Ôn Châu, Hàng Châu và Thượng Hải. Một số hành khách cũng nhận được thông báo hủy các chuyến bay đi và đến Thượng Hải trong hai ngày Chủ Nhật và thứ Hai.

Theo ứng dụng theo dõi chuyến bay Umetrip, tính đến trưa thứ Bảy, Sân bay Quốc tế Phố Đông Thượng Hải đã ghi nhận 130 chuyến bị chậm và 66 chuyến bị hủy trong tổng số 937 chuyến bay khởi hành theo kế hoạch. Chiều ngược lại cũng có 72 chuyến bay đến bị hủy bỏ. Tương tự, Sân bay Quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu ghi nhận 69 chuyến bay bị hủy trong ngày, gồm 35 chuyến đi và 34 chuyến đến.

Ảnh hưởng của bão cũng khiến Đài Loan (Trung Quốc) hủy 78 chuyến bay quốc tế. Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) nhận định tỉnh Chiết Giang và Thượng Hải sẽ nằm trong "vùng nguy hiểm" của bão. Dự báo cả hai khu vực này sẽ hứng chịu mưa trút nước cùng gió giật dữ dội trong ngày Chủ Nhật.