Dự kiến lịch thi tốt nghiệp THPT 2027

Bộ GD&ĐT dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 và các năm tiếp theo trong hai ngày 11-12/6, tương tự năm nay.

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Đinh Hà.

Thông tin được Bộ GD&ĐT đưa ra tại khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phố thông và giáo dục thường xuyên. Đáng chú ý, khung kế hoạch này áp dụng toàn quốc từ năm học 2026-2027 và các năm học tiếp theo.

Theo đó, học sinh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần.

Cả nước sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 5/9 hàng năm, kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5.

Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận hoàn thành chương trình THCS trước ngày 30/6 hàng năm. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp hoàn thành trước ngày 31/7.

"Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến diễn ra trong các ngày 11 và 12/6 hàng năm. Các kỳ thi cấp quốc gia khác được tổ chức theo quy định và hướng dẫn của bộ", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Bộ GD&ĐT cũng lưu ý chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là người quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch là bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần). Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hàng năm

Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt trong trường phổ thông có nhiều cấp học.

Trong khi đó, giám đốc Sở GD&ĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Lưu ý, thời gian tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 2 tuần so với các mốc nêu trên để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong trường hợp bị ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.