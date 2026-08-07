Giang hồ mạng Tiến 'bịp' lĩnh án 8 năm tù vì tổ chức sử dụng trái phép ma túy

Nguyễn Thành Long (biệt danh Tiến "bịp") và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) bị TAND khu vực 6 (Hải Phòng) tuyên phạt mỗi bị cáo 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sáng 7/8, TAND khu vực 6 TP Hải Phòng mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Long (SN 1988, ở xã Kiến Thụy, còn gọi là Tiến "bịp") và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, ở xã Kiến Minh) trong vụ án "Tổ chức sử dụng trái phép ma túy" xảy ra hơn một năm trước.

Từ sớm, HĐXX đã thẩm tra lý lịch các bị cáo, công bố cáo trạng. Dự tòa còn có hàng chục người thân, bạn bè của giang hồ mạng Tiến “bịp”.

Tiến "bịp" và bạn mỗi bị cáo lĩnh 8 năm tù.

Theo cáo trạng, do có nhu cầu sử dụng ma túy, ngày 6/7/2025, Tiến "bịp" nhắn Tuấn mang ma túy và bộ dụng cụ sử dụng ma túy đến nhà mình để cùng nhau sử dụng. Tuy nhiên, khi thấy Tuấn đến cùng bạn là Nguyễn Văn Đạo (SN 1984), nên Tiến "bịp" đuổi cả hai về.

Chiều 7/7/2025, Tiến "bịp" gọi qua ứng dụng mạng xã hội, và Tuấn đồng ý mua ma túy đá để cùng nhau sử dụng nhưng tài khoản hết tiền. Tiến "bịp" gọi Tuấn về nhà mình để phục vụ việc phát trực tuyến (livestream) trên mạng xã hội.

Sáng 8/7, sau khi kết thúc việc livestream, Tuấn cầm 460.000 đồng Tiến "bịp" đưa đi mua ma túy về rồi giấu ở nhà vệ sinh. Sau đó, cả hai hẹn nhau cùng sử dụng tại nhà Tuấn. Thời điểm này, Đạo đến và xin Tuấn cùng sử dụng ma túy và được đồng ý.

Tại nhà Tuấn, khi các đối tượng lấy coóng thủy tinh thay nhau châm lửa sử dụng ma túy, thì lực lượng chức năng đến, bắt quả tang. Phát hiện có cảnh sát, Tiến "bịp" đập vỡ coóng thủy tinh tại chỗ.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử giang hồ mạng Tiến "bịp".

Cảnh sát đã thu giữ tại hiện trường 1 túi nylon có chứa tinh thể màu trắng, mảnh vỡ thủy tinh có chất màu nâu bám dính. Khám xét nơi ở của Tuấn và Long, cảnh sát còn thu giữ thêm 2 túi nylon chứa tinh thể màu trắng là ma túy (loại Methamphetamine).

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn và mong được giảm án. Căn cứ đề nghị của VKS, hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Long (Tiến "bịp") và Nguyễn Văn Tuấn mỗi bị cáo 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".