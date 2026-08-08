Giới siêu giàu Mỹ đổ xô săn 'thị thực vàng' New Zealand

Chương trình "thị thực vàng" cải tổ giúp New Zealand thu hút hơn 700 nhà đầu tư giàu có chỉ trong hơn một năm. Chính phủ kỳ vọng dòng vốn mới sẽ đi cùng tri thức và công nghệ.

New Zealand đã ghi nhận sự gia tăng số lượng đơn xin thị thực đầu tư chủ động sau khi nới lỏng các yêu cầu, bao gồm cả việc hạ thấp ngưỡng đầu tư, vào năm 2025. Ảnh: Shutterstock.

Trong vài tuần tới, một nhà thám hiểm vùng cực kỳ cựu sẽ dẫn 8 nhà đầu tư siêu giàu tham gia chuyến thám hiểm hiếm có kéo dài 2 ngày tại dãy Alps phía Nam hùng vĩ của New Zealand. Đây được xem là phần thưởng dành cho những người đã lựa chọn gắn bó với quốc gia này thông qua chương trình "thị thực vàng".

Chuyến đi do Mountain Club - câu lạc bộ thành viên tư nhân - tổ chức. Đây cũng là một trong những tổ chức đang tìm cách giúp New Zealand khai thác tối đa giá trị từ làn sóng cư dân mới giàu có.

"Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là khiến một người sẵn sàng bỏ ra 5 triệu NZD ( 2,9 triệu USD ), mà làm sao để họ tiếp tục đầu tư tới 500 triệu NZD vào New Zealand", ông Peter Fullerton-Smith, Giám đốc điều hành Mountain Club, cho biết.

Biểu tượng địa vị Thung lũng Silicon

Sau nhiều năm áp dụng các quy định khắt khe, New Zealand đang chứng kiến làn sóng nhà đầu tư giàu có đổ về nước này nhờ chương trình Active Investor Plus Visa, thường được gọi là "thị thực vàng".

14 tháng qua, hơn 700 người nước ngoài giàu có đã nộp đơn xin "thị thực vàng" của New Zealand, tăng mạnh so với 115 hồ sơ trong 3 năm trước đó. Đà tăng diễn ra sau khi chính phủ nới lỏng hàng loạt quy định liên quan mua bất động sản, đầu tư cũng như rút ngắn thời gian cư trú bắt buộc.

Theo chương trình này, nhà đầu tư phải rót tối thiểu 5 triệu NZD vào các quỹ đầu tư, doanh nghiệp hoặc tổ chức từ thiện trong nước khoảng 3 năm. Ngoài ra, còn có 127 hồ sơ theo diện khác yêu cầu đầu tư ít nhất 10 triệu NZD trong 5 năm vào tài sản thụ động như trái phiếu, Financial Times cho biết.

"Việc sở hữu 'thị thực vàng' New Zealand đang dần trở thành một biểu tượng địa vị tại Thung lũng Silicon", ông Lachlan Nixon, nhà sáng lập quỹ đầu tư mạo hiểm Motion Capital, nhận định.

Theo dữ liệu, công dân Mỹ chiếm 277 hồ sơ, trong đó người California đặc biệt quan tâm việc sở hữu hộ chiếu New Zealand.

Courtney và Jim Andelman, cặp vợ chồng điều hành một quỹ đầu tư mạo hiểm tại bang California, cùng hai con gái sinh đôi, là gia đình thứ 100 được cấp "thị thực vàng", Guardian cho biết.

Bà Courtney chia sẻ, thị thực giúp gia đình có cơ hội dành nhiều thời gian hơn tại New Zealand - nơi bà yêu mến từ chuyến du lịch "bụi" cách đây 30 năm - đồng thời tạo điều kiện để họ đóng góp cho cộng đồng địa phương. Theo bà, đây cũng là một quyết định đầu tư khôn ngoan.

"Đây không chỉ là cơ hội được sống ở một trong những quốc gia tuyệt vời nhất thế giới, mà còn là một chương trình đầu tư rất thông minh, mang lại lợi ích cho chính chúng tôi", bà nói.

Bà đánh giá New Zealand là thị trường còn nhiều dư địa phát triển, sở hữu tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ cùng nền tảng công nghệ đáng chú ý.

Jim Andelman (bên trái) và vợ, Courtney Andelman (bên phải), chụp ảnh cùng các con gái, đã được cấp một trong những "visa vàng" của New Zealand. Ảnh: Guardian.

Ông Robbie Paul, Giám đốc điều hành quỹ đầu tư mạo hiểm Icehouse Ventures tại Auckland, cho biết đã hỗ trợ hơn 30 người xin "thị thực vàng". Công việc của ông là giúp các nhà đầu tư đáp ứng điều kiện thị thực thông qua các khoản đầu tư vào doanh nghiệp New Zealand.

Theo ông Paul, New Zealand đặc biệt hấp dẫn với nhà đầu tư nhờ sử dụng tiếng Anh, môi trường chính trị ổn định, thiên nhiên đẹp và có mức độ kết nối cao với thế giới.

Mục tiêu thu hút dòng vốn và chất xám

Tại Queenstown - thị trấn miền núi được nhiều chủ sở hữu "thị thực vàng" lựa chọn - sự xuất hiện của giới siêu giàu đã dần trở thành điều quen thuộc. Người dân địa phương gọi những tỷ phú như Peter Thiel hay Anthony Malkin là những "người ngủ trên sườn núi", bởi phần lớn đều sống khá kín tiếng.

Làn sóng đầu tư cũng nhanh chóng làm thay đổi diện mạo địa phương. Queenstown hiện là thị trường bất động sản đắt đỏ nhất New Zealand, với giá nhà trung vị khoảng 1,8 triệu NZD, gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Tuy nhiên, để hạn chế tác động đến người dân bản địa, chương trình "thị thực vàng" chỉ cho phép nhà đầu tư mua các bất động sản có giá trị từ 5 triệu NZD trở lên.

Theo các môi giới bất động sản, nhiều khách hàng tiềm năng từ California đã nhiều lần đến Queenstown trước khi nộp hồ sơ. Điều này không quá bất ngờ khi sân bay địa phương thường xuyên đón các chuyên cơ tư nhân.

"Có rất nhiều tỷ phú sống ở đây, chỉ là họ đều đi ủng cao su như nông dân", một môi giới nhận xét, ám chỉ lối sống giản dị, gần gũi thiên nhiên - nét hấp dẫn rất riêng của New Zealand.

Sự phát triển của Queenstown cũng phản ánh tham vọng của chính phủ New Zealand. Thị trấn khoảng 50.000 dân này hiện sở hữu một trong hai cửa hàng Louis Vuitton của cả nước, khu phức hợp ẩm thực - rượu vang Ayrburn trị giá 200 triệu NZD cùng dự án cáp treo 250 triệu NZD đang được triển khai.

Trong giới chính trị New Zealand, tỷ phú Julian Robertson thường được nhắc đến như một hình mẫu. Ông được cho là đã góp phần phát triển ngành sân golf hạng sang của quốc gia này. Chính phủ kỳ vọng thế hệ nhà đầu tư mới cũng sẽ mang đến những giá trị tương tự.

Thủ tướng Christopher Luxon nhiều lần khẳng định "thị thực vàng" không chỉ nhằm thu hút vốn, mà còn để đưa tri thức, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới kinh doanh quốc tế vào New Zealand.

"Trong khi nhiều quốc gia đang siết chặt chính sách, chúng tôi lại mở cửa hơn. Không chỉ dòng vốn mà cả tri thức và kinh nghiệm cũng đang chảy vào các doanh nghiệp khởi nghiệp của New Zealand", ông nói.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Reuters.

Quan điểm này được giới đầu tư đồng tình. Theo ông Lachlan Nixon, điều quan trọng không phải là quy mô dòng tiền, mà là chất lượng của những người mang vốn đến New Zealand.

Ông cho biết, 30 chủ sở hữu "thị thực vàng" đã đóng góp tới 40% trong đợt huy động 27 triệu NZD gần đây cho các doanh nghiệp tăng trưởng cao. Dòng vốn này đã chảy vào các công ty như Zethos, Miruku hay Aspiring Materials - những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, công nghệ thực phẩm và vật liệu mới.

Sir Peter Beck, nhà sáng lập Rocket Lab, cho rằng, New Zealand không còn là "vùng trũng" trên bản đồ đầu tư công nghệ của Mỹ. Thậm chí, theo ông, mức đầu tư tối thiểu 5 triệu NZD hiện còn quá thấp so với giá trị mà quốc gia này có thể mang lại.

"New Zealand đang tự định giá mình thấp hơn giá trị thực", ông Beck kết luận.