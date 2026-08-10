GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Hậu trường chưa kể về ca mổ Việt - Đức chấn động thế giới

Đọc thư tôi rất cảm động.

Tôi nuôi Đức từ vài tháng tuổi lúc đưa từ Sa Thầy ra Bệnh viện Việt Đức rồi chuyển vào Từ Dũ. Mỗi lần mệt mỏi hay buồn phiền, xuống Làng Hòa Bình gặp các cháu khuyết tật và Việt - Đức là tôi thấy cuộc đời mình đã quá hạnh phúc.

Ám ảnh sản phụ chết trẻ

Một dấu ấn khác của cô cũng mang lại giá trị rất lớn cho cộng đồng, đó là chương trình "Cô đỡ thôn bản"...

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Cười tươi.

Nhắc đến đây, cô cười rất tươi. Vì sao ạ?

Tôi thích lắm!

Hồi xưa Bộ Y tế giao cho Bệnh viện Từ Dũ phụ trách chỉ đạo tuyến về chuyên môn cho cả khu vực miền Nam, gồm hai mươi mấy tỉnh thành. Tôi phân công các bác sĩ lớn tuổi, kinh nghiệm đi những tỉnh gần, còn bản thân mình thì trực tiếp đi các tỉnh xa và khó khăn nhất.

Mỗi tháng tôi đều lên Tây Nguyên để xem bệnh viện tỉnh, huyện đang gặp khó khăn gì nhằm kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn. Khi xuống các xã, thôn bản, tôi sốc vô cùng khi chứng kiến những sản phụ còn rất trẻ, mới 22 tuổi mà đã đẻ 3-4 lần, rồi bị băng huyết tử vong.

Rất nhiều trường hợp đẻ không được ở bản làng, đến khi đưa lên tới xã, huyện hay tỉnh thì đã vỡ tử cung. Vỡ tử cung thì một là chết, hai là nếu sống được thì cũng phải cắt bỏ tử cung, nhìn đau xót lắm!

Có những trường hợp ngồi ngoài vườn ôm cây để rặn đẻ. Sinh con xong thì bế bé xuống rạch, xuống suối tắm, còn người mẹ ngồi đó chờ bánh nhau ra. Nhau không ra, người chồng ở ngoài lấy tay kéo dây rốn để lôi bánh nhau ra, làm cho tử cung bị lộn ngược lại, chảy máu, đau đớn dữ dội.

Khi người ta chở đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, đúng lúc tôi đang ở đó nên vào phòng mổ ngay để đẩy tử cung trở lại và khâu cầm máu cứu sống họ. Đó là những bà mẹ còn rất trẻ!

Những thực trạng đau lòng đó đã thúc đẩy cô làm điều gì sau đó?

Tôi phản ánh ngay với Bộ Y tế.

Bộ Y tế sau đó làm một khảo sát về tỷ lệ tử vong bà mẹ và sơ sinh (tính trên 100.000 trẻ sinh sống) ở các vùng đồng bằng miền Bắc, miền Nam, các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ so với các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Kết quả cho thấy tỷ lệ tử vong bà mẹ ở Tây Nguyên cao gấp hai mươi mấy lần so với TP.HCM.

Tội nghiệp lắm, nhìn những đám táng ở làng xã, những đứa trẻ mới 3-4 tuổi đã mất mẹ.

Trẻ sơ sinh thì bị uốn ván rốn rất nhiều, vì sinh ngoài đất rồi lấy kéo thường, dao thường cắt rốn rồi mang xuống suối tắm. Tôi nghĩ mình mang tiếng phụ trách chuyên môn mà để xảy ra chuyện như vậy là có lỗi và có trách nhiệm của mình. Phải làm sao để bà mẹ và em bé không còn bị chết, bị tai biến vì những chuyện như thế nữa.

Quá trình gieo mầm và xây dựng lực lượng "Cô đỡ thôn bản" từ những ngày đầu đã gặp những khó khăn, thử thách như thế nào?

Năm 1992, tôi lên bàn với Hội Phụ nữ tỉnh Bình Phước, bây giờ gom các cô gái ở các thôn bản lại để đào tạo. Nhưng các cô ở nhà là lao động chính làm ra tiền nuôi gia đình, nếu bắt đi học thì gia đình lấy gì sống? Thế là mình phải hỗ trợ một khoản tiền gửi về cho cha mẹ ở nhà yên tâm.

Đào tạo cực kỳ khó khăn vì nhiều em không biết nói tiếng Kinh, phải thuê người phiên dịch. Rồi phải lo toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt cho các em. Mỗi lớp khoảng 60 em. Tôi dạy các em cách khám thai, nhận biết các dấu hiệu bất thường để lập danh sách gửi về xã, huyện. Nhiệm vụ chính của các em là vận động bà mẹ đi khám và phát hiện nguy cơ để chuyển viện sớm chứ không được tự đỡ đẻ khó tại nhà.

Giai đoạn 1996-1997, chương trình làm được nhiều hơn. Đến trước khi tôi về hưu cuối năm 2005, riêng các tỉnh Tây Nguyên đã đào tạo được gần 1.000 cô đỡ thôn bản. Sau này mô hình mở rộng ra cả các tỉnh miền núi phía Bắc với hàng ngàn cô đỡ khác.

Nói thật sự, mình lo những kỹ thuật cao như IVF, phẫu thuật nội soi... nhưng tôi nghĩ làm bác sĩ phải 'hai vai': một vai gánh kỹ thuật cao, một vai gánh y tế cơ sở. Đừng bao giờ quên người dân nghèo ở các bản làng.

Tác dụng và sự lan tỏa của mô hình này sau đó đã được ghi nhận ra sao? Đến nay cô có còn giữ liên lạc với những người học trò đặc biệt này không?

Hiệu quả thấy rõ rệt. Ngành y tế và Hội Phụ nữ các tỉnh báo cáo về là tỷ lệ uốn ván rốn hạ thấp không còn nữa (vì cô đỡ hướng dẫn tiêm ngừa uốn ván), tỷ lệ tử vong mẹ giảm sâu gần như không còn. Sau này, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) cũng công nhận tác dụng tuyệt vời của mô hình này nên tài trợ kinh phí để tiếp tục đào tạo.

Trước đây khi còn sức khỏe, mỗi năm 2 lần là dịp hè và cận Tết tôi đều lên tận nơi thăm các em. Tôi vận động Bệnh viện và các nhà hảo tâm quyên góp tiền, quà Tết, và đặc biệt là mua xe máy. Cứ 6 tháng 1 lần, nơi nào có em làm giỏi nhất là trao tặng một chiếc xe máy. Các em tranh đua nhau làm thật tốt để được bầu chọn nhận xe, vừa có phương tiện đi lại giúp dân, vừa gắn bó sâu sắc với nghề. Năm nay lớn tuổi lại có bệnh nên gia đình không cho đi xa nữa, nhưng những kỷ niệm đó tôi không bao giờ quên.

Bạc tóc khi làm IVF

Còn với ngành Hỗ trợ sinh sản (IVF), cánh cửa y học hiện đại đó đã được mở ra như thế nào ạ?

Tôi không nghĩ mình là người tiên phong, chỉ đơn giản là thấy bệnh nhân đau khổ vì điều gì thì trách nhiệm bác sĩ phải giải quyết.

Thời đó, hai vợ chồng không có con là quy hết trách nhiệm cho người vợ, bắt ly dị. Khi làm IVF thành công, tôi công bố cho cả nước biết: Nam giới chịu 40% trách nhiệm (bằng phụ nữ), phụ nữ 40%, 10% do cả hai và 10% không rõ nguyên nhân, từ đó người ta không còn đổ thừa cho người phụ nữ nữa.

Ngày 30/4/1998, em bé IVF đầu tiên ra đời bằng phương pháp mổ lấy thai. Cha bé là anh Lưu Tấn Trực, một cựu tù chính trị Côn Đảo, hơn 50 tuổi mới có đứa con đầu lòng. Khi bồng con ra trao cho anh, anh Trực khóc và đứng chắp tay vái cảm ơn. Cảnh tượng đó làm tôi rơi nước mắt.

Năm 1997, khi làm IVF đợt đầu cho 36 người, cứ một người có kinh nguyệt, thử thai thất bại là tối về tôi bỏ ăn mất ngủ. Lo lắng đến mức tóc tôi bạc phơ hoàn toàn từ năm đó, tóc đen hiện tại là do tôi nhuộm. May mắn đợt đó đạt tỷ lệ thành công gần 30%. Đến nay, ngành IVF Việt Nam đã rất phát triển, bác sĩ từ Mỹ, Australia, Pháp, Đức... cũng sang Việt Nam để học hỏi kỹ thuật.

Tóc tôi bạc phơ từ năm 1997 vì quá lo lắng cho 36 ca IVF đầu tiên. Nhưng điều tôi trăn trở nhất hiện nay là tình trạng kết hôn và sinh con quá muộn ở giới trẻ, làm gia tăng nguy cơ hiếm muộn và gây tốn kém, tổn thương tâm lý rất lớn.

Bây giờ người trẻ hay nói vui 'ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó'. Quay ngược thời gian, điểm bắt đầu nào đã khiến cô nữ sinh Ngọc Phượng lúc ấy chọn ngành Phụ sản? Và điều gì đã thôi thúc cô chọn ở lại Việt Nam sau năm 1975?"

Hồi học dự bị y khoa, tôi kèm học cho một chị trưởng phòng sinh ở Bệnh viện Từ Dũ (chị Ánh). Chị cho tôi đi trực đêm cùng. Chứng kiến người ta đau đớn rồi rặn ra đứa bé khóc "oa oa oa..." là hết đau, hay những ca thai suy được mổ cứu sống kịp thời, tôi thấy ngành Phụ sản hay quá, vì chăm sóc một người mà cứu được hai sinh mạng.

Nhưng ngành này cũng khó khăn. Những năm 80 làm gì đã có siêu âm. Đến năm 1984, tôi sang Đức xin được 2 cái máy siêu âm mang về, rồi mới nhìn thấy được em bé. Bây giờ thì ở đâu cũng có siêu âm rồi, chứ hồi đó tất cả chỉ dựa vào đôi bàn tay. Bác sĩ phải sờ sờ bụng để đoán xem đâu là đầu, đâu là mông, nước ối nhiều hay ít. Bàn tay thời đó khám nhiều nên nhạy lắm, sờ cổ tử cung là biết ngay nhau bám ở đâu.

Sau năm 1975, báo chí hỏi tại sao tôi ở lại, tôi nói: Nước tôi thì tôi ở, có mấy chục triệu người ở sao không hỏi mà cứ hỏi tôi? Tôi ăn cơm ít mà làm nhiều sao cứ đòi đuổi tôi đi (cười). Tôi nghĩ đã ở lại thì phải làm được gì có ích chứ không thể làng nhàng tốn cơm được.

Trong các vai trò bác sĩ, nhà khoa học, nhà quản lý, người thầy... vai trò nào cô cảm thấy tự hào nhất?

Hai vai trò tôi tự hào nhất là làm Bác sĩ và làm Thầy. Làm bác sĩ thì đam mê cứu người. Làm thầy (Chủ nhiệm bộ môn tại ĐH Y Dược và ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) thì truyền lại kinh nghiệm 60 năm cho đàn em.

Tôi luôn dạy bác sĩ trẻ 4 giá trị cốt lõi: An toàn - Hiệu quả - Chuyên nghiệp - Nhân văn. Trong đó, Nhân văn là quan trọng nhất. Đối xử với bệnh nhân không phải ban ơn mà phải tôn trọng, bình đẳng và tình cảm. Người bệnh bớt bệnh 50% là nhờ tinh thần và thái độ chân thành của người bác sĩ.

“Ước mơ tạm được” sau 60 năm làm nghề

Nếu vẽ một vị trí cho ngành Sản phụ khoa Việt Nam trên bản đồ y học thế giới, cô nghĩ chúng ta đang đứng ở đâu?

Ôi vị trí của mình cao lắm, không thấp đâu! Gần như kỹ thuật nào trên thế giới làm được thì mình cũng làm được. Có những kỹ thuật rất khó chúng ta vẫn làm tốt, thậm chí tốt hơn nhiều nước trên thế giới.

Đây không phải là sự tự cao mà là thực tế đang diễn ra. Không riêng gì ngành Sản phụ khoa mà các chuyên khoa khác trong ngành Y tế Việt Nam hiện nay cũng đều đạt được trình độ như vậy.

Với vị thế đó, cô đã cảm thấy hài lòng chưa? Ngành y của chúng ta có còn điều gì cần nỗ lực hơn nữa?

Điều cần làm tốt hơn nữa chính là thái độ phục vụ, làm sao để bệnh nhân bước vào khám và khi trở về nhà đều cảm thấy yên tâm. Năng lực chuyên môn của bác sĩ, sự chăm sóc của điều dưỡng hay thuốc tốt là rất quan trọng, nhưng môi trường y tế sạch sẽ, tươm tất. Ví như nhà vệ sinh phải sạch, cùng thái độ phục vụ tận tình mới là những yếu tố giúp quá trình điều trị đạt hiệu quả cao nhất.