Vì sao không rửa thịt gà sống trước khi nấu?

Nhiều người rửa gà sống trước khi nấu để loại bỏ vi khuẩn. Tuy nhiên, cách làm này có thể khiến vi khuẩn phát tán khắp căn bếp.

Rửa thịt gà có thể làm phát tán mầm bệnh khắp bồn rửa, xung quanh vòi nước, thức ăn khác. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người có thói quen rửa thịt gà sống dưới vòi nước trước khi chế biến với suy nghĩ giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), không nên rửa thịt gà sống vì việc này có thể làm vi khuẩn phát tán ra khu vực xung quanh và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn chéo.

Rửa gà không làm thịt an toàn hơn

Thịt gà sống có thể mang các loại vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, Campylobacter và Clostridium perfringens. Đây là những tác nhân có thể gây ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn và sốt.

Nhiều người cho rằng rửa gà dưới vòi nước sẽ cuốn trôi vi khuẩn khỏi bề mặt thịt. Tuy nhiên, nước không phải là phương pháp hiệu quả để tiêu diệt những vi khuẩn này. Ngược lại, quá trình rửa có thể khiến nước và dịch từ thịt sống bắn ra xung quanh.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), thịt gia cầm sống đã sẵn sàng để nấu và không cần rửa trước. Cách hiệu quả nhất để tiêu diệt vi khuẩn là nấu thịt đến nhiệt độ an toàn.

Đặc biệt, nguy cơ lớn hơn của việc rửa gà nằm ở nhiễm khuẩn chéo. Khi thịt gà được xả dưới vòi nước, các giọt nước nhỏ có thể bắn ra bồn rửa, mặt bàn, dao, thớt, tay nắm tủ hoặc những khu vực xung quanh. Nếu những giọt nước này chứa vi khuẩn từ thịt sống, chúng có thể trở thành nguồn lây nhiễm cho các thực phẩm khác.

Rủi ro càng đáng quan tâm nếu nước từ thịt gà sống bắn vào những thực phẩm sẽ được ăn ngay như rau sống, salad, trái cây hoặc thực phẩm đã nấu chín. Những món ăn này thường không trải qua thêm một bước gia nhiệt để tiêu diệt vi khuẩn.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) cũng cảnh báo việc rửa thịt có thể làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bởi các giọt nước có thể bắn vi khuẩn lên những bề mặt xung quanh.

Làm gì để chế biến thịt gà an toàn?

Thay vì rửa gà, người nội trợ nên lấy thịt ra khỏi bao bì và đưa trực tiếp vào quá trình chế biến. Nếu thịt quá ướt, có thể dùng khăn giấy sạch thấm nhẹ rồi bỏ ngay vào thùng rác.

Sau khi tiếp xúc với thịt gà sống, cần rửa tay bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây. Dao, thớt, đĩa và các bề mặt tiếp xúc với thịt sống cũng cần được vệ sinh kỹ trước khi sử dụng cho thực phẩm khác.

Nên để thịt gà sống riêng với thực phẩm ăn liền nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Tốt nhất là sử dụng thớt riêng cho thịt sống và thịt chín.

Quan trọng nhất, hãy nấu thịt gà đến nhiệt độ bên trong tối thiểu 74°C. Có thể sử dụng nhiệt kế thực phẩm để kiểm tra phần dày nhất của miếng thịt, thay vì chỉ dựa vào màu sắc bên ngoài.