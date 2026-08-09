Sinh con ở tuổi nào để trẻ thông minh?

Sinh con ở tuổi nào để trẻ khỏe mạnh, thông minh là câu hỏi nhiều cặp vợ chồng quan tâm. Bác sĩ lý giải vai trò của tuổi mẹ và các yếu tố quyết định sự phát triển của trẻ.

Sinh con ở tuổi nào để trẻ khỏe mạnh, thông minh là câu hỏi nhiều cặp vợ chồng quan tâm. Ảnh: Magnific.

Sinh con ở độ tuổi nào để trẻ khỏe mạnh, thông minh là băn khoăn của không ít cặp vợ chồng, nhất là khi ngày càng nhiều người lựa chọn kết hôn và sinh con muộn.

Bác sĩ Đồng Thu Trang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cho biết về mặt sinh sản, phụ nữ có giai đoạn thuận lợi hơn để mang thai và sinh con. Trong khi nam giới có thể tiếp tục sản sinh tinh trùng theo tuổi, buồng trứng của phụ nữ có xu hướng lão hóa dần theo thời gian.

Theo bác sĩ, khoảng 20-30 tuổi là giai đoạn chức năng buồng trứng hoạt động tốt, chất lượng nang noãn thuận lợi hơn. Vì vậy, đây được xem là thời điểm sinh sản tương đối thuận lợi đối với phụ nữ. Sau 30 tuổi, khả năng sinh sản bắt đầu giảm và sự suy giảm rõ hơn sau 35 tuổi.

Sinh con ở độ tuổi phù hợp giúp phụ nữ có nhiều lợi thế về sức khỏe. Nguy cơ một số bệnh lý và biến chứng thai kỳ như đái tháo đường thai kỳ, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật... nhìn chung thấp hơn so với khi mang thai ở tuổi cao. Sức khỏe thể chất tốt cũng giúp thai phụ có điều kiện thuận lợi hơn để trải qua quá trình mang thai và sinh nở.

Ngược lại, phụ nữ mang thai sau 35 tuổi có thể đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Chất lượng và số lượng nang noãn suy giảm theo tuổi, khiến khả năng thụ thai tự nhiên giảm, đồng thời nguy cơ một số bất thường nhiễm sắc thể, sảy thai hoặc thai lưu tăng lên. Tuổi cao cũng liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh lý như u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và một số biến chứng thai kỳ.

Đồng quan điểm, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Sim, chuyên khoa Y học bào thai và can thiệp bào thai, cho hay các nhà di truyền học đã chứng minh rằng khoảng 50% phôi người sau thụ tinh bị rối loạn nhiễm sắc thể, tỷ lệ này còn tăng cao khi bà mẹ trên 35 tuổi, dẫn đến các bệnh liên quan rối loạn nhiễm sắc thể cho thai nhi như hội chứng Down, Edwards...

Theo một nghiên cứu khác, mẹ 25 tuổi có tỷ lệ sinh con bị bệnh Down chỉ là 1/1250; 30 tuổi là 1/952, trên 35 tuổi là 1/378, trên 45 tuổi là 1/30.

Các bác sĩ lưu ý sinh con sau 30 hay 35 tuổi không đồng nghĩa trẻ sẽ kém thông minh hoặc không khỏe mạnh. Sự phát triển thể chất, trí tuệ của trẻ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, môi trường sống và cách chăm sóc. Tuy nhiên, sinh con ở độ tuổi sinh sản thuận lợi có thể giúp giảm một số nguy cơ đối với mẹ và thai.

Với những cặp vợ chồng dự định sinh con muộn, bác sĩ khuyến cáo nên kiểm tra sức khỏe sinh sản cho cả hai trước khi mang thai. Nếu có bệnh lý cần được điều trị hoặc kiểm soát từ sớm. Hai vợ chồng cũng nên duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện đều đặn, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và tránh các chất kích thích để chuẩn bị nền tảng sức khỏe tốt nhất cho thai kỳ.