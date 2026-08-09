8 dấu hiệu cho thấy mẹ bầu sắp sinh

Không phải mọi cơn gò đều báo hiệu sắp sinh. Mẹ bầu cần nhận biết những thay đổi đặc trưng để phân biệt chuyển dạ thật và đến viện đúng lúc.

Trước khi em bé chào đời vài giờ, cơ thể mẹ thường phát ra những tín hiệu rõ rệt như cơn co dồn dập, vỡ ối, đau lưng, bụng tụt. Ảnh: Việt Linh.

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Hữu Nghị, trước khi sinh, cơ thể người mẹ thường xuất hiện những dấu hiệu đặc trưng. Tuy nhiên, biểu hiện và thời điểm khởi phát có thể khác nhau ở từng thai phụ.

Cơn co tử cung đều và mạnh dần

Đây là dấu hiệu điển hình nhất. Ban đầu, các cơn co có thể nhẹ, thưa và chưa theo quy luật. Khi chuyển dạ thực sự bắt đầu, cơn co trở nên đều đặn, mạnh hơn, kéo dài khoảng 30-70 giây và xuất hiện ngày càng dày.

Thai phụ cần phân biệt cơn co chuyển dạ thật với cơn gò Braxton Hicks. Cơn gò giả thường không đều, không tăng dần về cường độ và không làm cổ tử cung mở. Trong khi đó, cơn co thật có xu hướng mạnh, đều và kéo theo sự thay đổi của cổ tử cung.

Nút nhầy cổ tử cung bong ra

Chúng cũng có thể báo hiệu thời điểm sinh đang đến gần. Nút nhầy vốn tạo thành hàng rào bảo vệ, ngăn vi khuẩn xâm nhập tử cung trong thai kỳ. Khi cổ tử cung bắt đầu thay đổi, nút nhầy có thể được đẩy ra ngoài dưới dạng dịch trong, hồng nhạt hoặc nâu.

Nếu dịch có mùi hôi hoặc xuất hiện máu đỏ tươi, thai phụ cần đến cơ sở y tế để kiểm tra, bởi đây có thể là biểu hiện bất thường.

Đau lưng và tăng áp lực vùng bụng dưới

Dấu hiệu này thường rõ hơn khi em bé di chuyển xuống khung chậu. Thai phụ có thể cảm thấy vùng lưng dưới đau nhiều hơn, đồng thời xuất hiện cảm giác nặng hoặc căng tức ở vùng hạ vị.

Bụng tụt xuống

Đây cũng là thay đổi dễ nhận biết. Khi đầu thai nhi xuống thấp, bụng có thể hạ thấp hơn, giúp mẹ bầu dễ thở do giảm áp lực lên phổi. Đổi lại, áp lực lên bàng quang và vùng chậu tăng lên, khiến thai phụ buồn tiểu thường xuyên.

Buồn nôn hoặc tiêu chảy nhẹ

Sự thay đổi nội tiết, trong đó có prostaglandin - chất tham gia kích thích co bóp tử cung - có thể đồng thời tác động lên đường tiêu hóa. Nếu tiêu chảy kéo dài, kèm sốt hoặc dấu hiệu mất nước, thai phụ cần được thăm khám.

Cơn co dồn dập, khoảng cách giữa các cơn dưới 5 phút

Đau không giảm dù nghỉ ngơi hay thay đổi tư thế, thai phụ có thể đã bước vào chuyển dạ thực sự. Cơn đau có thể lan từ bụng dưới ra lưng và xuống đùi.

Vỡ ối

Dấu hiệu cho thấy thai phụ cần đến bệnh viện. Nước ối có thể chảy thành dòng hoặc rỉ từng chút, thường không màu hoặc hơi trắng đục. Nếu nước ối có màu xanh hoặc nâu, thai phụ cần được kiểm tra khẩn cấp vì có thể liên quan đến phân su của thai nhi.

Cảm giác muốn rặn mạnh

Đây có thể là dấu hiệu đầu thai nhi đã xuống thấp và cổ tử cung mở gần hoàn toàn. Thai phụ không nên tự rặn khi chưa được nhân viên y tế hướng dẫn, bởi rặn sớm có thể gây tổn thương đường sinh dục hoặc khiến cuộc sinh diễn ra quá nhanh.

Khi xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, mẹ bầu nên giữ bình tĩnh, chuẩn bị giấy tờ và đồ dùng cần thiết, nghỉ ngơi, uống đủ nước và có thể vận động nhẹ nếu chưa được yêu cầu nhập viện. Khi cơn co xuất hiện dồn dập, cách nhau dưới 5 phút hoặc đã vỡ ối, cần đến bệnh viện để được kiểm tra và theo dõi kịp thời.