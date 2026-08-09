Bác sĩ chỉ cách cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ

Dinh dưỡng trong những năm đầu đời giữ vai trò quan trọng cho sự phát triển thể chất của trẻ, nhưng biếng ăn, chậm tăng cân hay thay đổi ăn uống sau bệnh khiến cha mẹ mẹ lo lắng.

Trẻ có thể biếng ăn do không thích loại đồ ăn nào đó. Ảnh: Soghealth.

Bác sĩ chuyên khoa I Tào Thị Hoàng Uyên, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM), cho biết khi trẻ biếng ăn, chậm tăng cân, cha mẹ cần tìm nguyên nhân thay vì chỉ tìm cách ép trẻ ăn hoặc tự ý dùng thuốc bổ.

Theo bác sĩ Uyên, để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ cần dựa vào tuổi, cân nặng, chiều cao, số cữ ăn, lượng thức ăn và sữa mỗi ngày. Trẻ không tăng cân trong 3 tháng liên tiếp là dấu hiệu đe dọa suy dinh dưỡng, cần được đánh giá và tìm nguyên nhân.

Biếng ăn có thể liên quan bệnh lý, ác cảm với thức ăn hoặc tâm lý do trẻ thường xuyên bị ép ăn. Cha mẹ không nên cho trẻ ăn vặt hoặc uống sữa trong vòng 2 giờ trước bữa ăn. Mỗi bữa không nên kéo dài quá 30 phút, đồng thời hạn chế đồ chơi, tivi, điện thoại, máy tính trong lúc ăn để trẻ tập trung vào bữa ăn.

Bác sĩ Uyên lưu ý chỉ sử dụng thuốc bổ không thể giúp trẻ hết biếng ăn hoặc tăng cân nếu chưa xác định nguyên nhân. Cha mẹ nên hạn chế đồ ăn vặt, nước có ga, thức ăn nhanh; không cho trẻ sử dụng thiết bị điện tử khi ăn. Trẻ cũng cần ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên.

Với trẻ thường xuyên đau bụng hoặc đau bụng kèm nôn ói, cần được khám chuyên khoa tiêu hóa để tìm nguyên nhân. Cha mẹ cũng cần kiểm tra lịch tẩy giun và cho trẻ tẩy giun định kỳ 6 tháng một lần nếu phù hợp.

Sau các bệnh gây đau họng, viêm loét họng, trẻ có thể bỏ ăn do đau. Khi khỏi bệnh, trẻ vẫn có thể ăn ít trong một thời gian do cơ thể cần phục hồi. Cha mẹ nên kiên nhẫn tập ăn lại, không ép trẻ, chia thức ăn thành nhiều cữ nhỏ và bổ sung các thực phẩm giàu dinh dưỡng như thịt, cá, trứng, sữa, trái cây.

Đối với trẻ 1 tuổi, không nên cho bú mẹ ngay trước bữa ăn vì có thể khiến trẻ no và lười ăn. Khi trẻ đã có răng hàm và khả năng nhai, nghiền thức ăn tốt hơn, có thể tập ăn cơm. Ở độ tuổi này, thức ăn chính gồm khoảng 3 chén cháo đặc và 600-700 ml sữa mỗi ngày.

Trẻ 7 tháng tuổi vẫn lấy sữa làm nguồn dinh dưỡng chính, chiếm khoảng 70-80% nhu cầu năng lượng, đồng thời ăn dặm khoảng 2 chén bột sệt mỗi ngày. Yến sào có thể sử dụng cho trẻ 7 tháng, nhưng nếu trẻ được ăn uống đúng, đủ và đa dạng thực phẩm phù hợp lứa tuổi thì không nhất thiết phải bổ sung.

Theo bác sĩ Uyên, điều quan trọng là xây dựng chế độ ăn phù hợp độ tuổi, theo dõi tăng trưởng và tìm nguyên nhân khi trẻ biếng ăn, chậm tăng cân, thay vì tự ý sử dụng thuốc bổ hoặc thực phẩm bổ sung.