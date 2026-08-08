Nhóm thực phẩm mẹ bầu nên gạch tên khỏi thực đơn

Không chỉ chú trọng dinh dưỡng, phụ nữ mang thai cũng cần tránh một số nhóm thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Phụ nữ mang thai nên lựa chọn thực phẩm an toàn, được chế biến chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn và bảo vệ sức khỏe của cả mẹ lẫn thai nhi. Ảnh: Magnific.

Theo Cleveland Clinic, chế độ ăn trong thai kỳ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người mẹ mà còn tác động trực tiếp đến sự phát triển của em bé.

Bác sĩ Erika Chien, chuyên gia sản phụ khoa tại Cleveland Clinic, cho biết: “Trong thai kỳ, mẹ bầu có nguy cơ mắc các bệnh do thực phẩm cao hơn. Một số loại thực phẩm và đồ uống cũng có thể làm tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ như sinh non hoặc sảy thai”.

Đồng thời, bác sĩ Chien khuyến cáo phụ nữ mang thai nên tránh hoặc hạn chế các nhóm thực phẩm dưới đây.

Thực phẩm sống hoặc chưa tiệt trùng

Một trong những nhóm thực phẩm được các chuyên gia khuyến cáo tránh là thực phẩm sống, tái hoặc chưa được tiệt trùng.

Theo bác sĩ Chien, thịt, cá, hải sản sống hoặc chưa nấu chín có nguy cơ chứa vi khuẩn, virus và ký sinh trùng gây ngộ độc thực phẩm. Trong thai kỳ, những tác nhân này không chỉ khiến người mẹ bị bệnh mà còn có thể ảnh hưởng đến thai nhi.

Các thực phẩm nên tránh gồm sushi, sashimi, hàu sống, thịt bò tái, trứng lòng đào hoặc các món ăn sử dụng trứng sống như sốt mayonnaise tự làm. Bên cạnh đó, sữa chưa tiệt trùng, phô mai mềm làm từ sữa chưa tiệt trùng và pate bảo quản lạnh cũng có nguy cơ nhiễm Listeria.

Cá chứa nhiều thủy ngân

Cá là nguồn cung cấp protein và omega-3 tốt cho thai kỳ, nhưng không phải loại nào cũng an toàn.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), phụ nữ mang thai nên tránh các loại cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá kiếm, cá mập, cá thu vua, cá ngừ mắt to và cá ngói. Thủy ngân có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ và hệ thần kinh của thai nhi.

Cá hồi là một trong những loại cá ít thủy ngân, giàu omega-3, được khuyến nghị bổ sung với lượng phù hợp trong chế độ ăn của phụ nữ mang thai. Ảnh: Magnific.

Thay vào đó, các chuyên gia khuyến khích lựa chọn những loại cá ít thủy ngân như cá hồi, cá mòi hoặc cá trích để vừa bổ sung omega-3 vừa giảm nguy cơ phơi nhiễm thủy ngân.

Thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói, pate hoặc các loại thịt bảo quản lạnh cũng nằm trong nhóm cần hạn chế.

Theo bác sĩ Chien, những thực phẩm này có nguy cơ cao chứa vi khuẩn Listeria. Điều đáng lo ngại là nhiều phụ nữ mang thai có thể không xuất hiện triệu chứng rõ ràng hoặc chỉ có biểu hiện giống cảm cúm, nhưng vi khuẩn vẫn có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi.

Rượu bia

Các chuyên gia nhấn mạnh không có mức tiêu thụ rượu bia nào được xem là an toàn trong thai kỳ.

Theo Cleveland Clinic, cồn có thể đi qua nhau thai và ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi, làm tăng nguy cơ mắc hội chứng rối loạn phổ rượu ở thai nhi (FAS), đồng thời gây ra những khiếm khuyết về thể chất và khả năng học tập của trẻ sau này.

Thực phẩm nhiều muối và caffeine

Ngoài những thực phẩm cần tránh hoàn toàn, thai phụ cũng nên hạn chế các món ăn quá mặn và đồ uống chứa nhiều caffeine.

Theo bác sĩ Chien, tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và khiến huyết áp tăng cao, tăng nguy cơ tiền sản giật.

Các loại dưa muối chua thường chứa nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng thể tích máu và khiến huyết áp tăng cao. Ảnh: Magnific.

Trong khi đó, lượng caffeine cao có thể làm giảm lưu lượng máu đến thai nhi do gây co mạch. Cleveland Clinic khuyến nghị phụ nữ mang thai nên giới hạn lượng caffeine dưới 200 mg mỗi ngày, tương đương khoảng 1-2 tách cà phê cỡ nhỏ, đồng thời tránh sử dụng nước tăng lực.

Ngoài chế độ ăn, WHO khuyến nghị thai phụ không có chống chỉ định nên duy trì khoảng 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần. Đồng thời, các biện pháp như thiền, hít thở sâu hoặc viết nhật ký cũng có thể giúp giảm căng thẳng, góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Tuy nhiên, thai phụ vẫn cần khám thai định kỳ và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ nếu được chẩn đoán tăng huyết áp.