Trẻ mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu này cần nhập viện ngay

Đau bụng, bứt rứt, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh hoặc nằm một chỗ là dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết nặng ở trẻ, phụ huynh cần đưa đi bệnh viện ngay.

Trẻ mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu nặng, phụ huynh cần đưa đi cấp cứu ngay. Ảnh: Nguyễn Thuận

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết phụ huynh cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu cảnh báo sốt xuất huyết chuyển nặng ở trẻ.

Theo bác sĩ Tiến, trẻ mắc sốt xuất huyết nếu xuất hiện tình trạng đau bụng, bứt rứt, ói ra máu, đi cầu phân đen, tay chân lạnh hoặc nằm một chỗ, không còn chơi như bình thường, gia đình cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Các biểu hiện chảy máu như chảy máu cam, chảy máu răng, ói ra máu hoặc đi cầu phân đen cũng là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý.

“Chỉ cần một trong những dấu hiệu này là chúng ta phải đưa trẻ tới bệnh viện ngay, ngay cả trong đêm”, bác sĩ Tiến khuyến cáo.

Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lưu ý các bệnh viện nhi luôn duy trì đội ngũ bác sĩ túc trực 24/7. Do đó, phụ huynh tuyệt đối không nên trì hoãn việc đưa con đi khám, dù các biểu hiện bất thường xuất hiện vào giữa đêm.

Bác sĩ Tiến chia sẻ đơn vị từng tiếp nhận không ít bệnh nhi sốt xuất huyết chuyển nặng do sự chậm trễ của gia đình. Điển hình là trường hợp một trẻ mắc bệnh đến ngày thứ 4, nửa đêm xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói dữ dội nhưng gia đình cố đợi đến sáng để đưa đi viện.

Đến 6h sáng, khi nhập viện, trẻ đã rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết rất sâu. Mạch và huyết áp gần như bằng 0 khiến việc đo đạc và bắt mạch không thể thực hiện, đẩy công tác cấp cứu, điều trị vào thế cực kỳ khó khăn.

Do đó, bác sĩ Tiến lưu ý phụ huynh cần theo dõi sát diễn biến của trẻ trong thời gian mắc bệnh. Khi trẻ đau bụng dữ dội, bứt rứt, lăn lộn; chảy máu cam, chảy máu răng; tay chân lạnh, nằm một chỗ, không chơi; ói ra máu hoặc đi cầu phân đen, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay, không chờ đến sáng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong tuần 31, từ ngày 27/7 đến 2/8, toàn thành phố ghi nhận 1.130 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 20,8% so với số ca trung bình của 4 tuần trước đó.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến hết tuần 31, TP.HCM ghi nhận 24.651 ca mắc sốt xuất huyết. Những địa phương có tỷ lệ mắc cao nhất tính trên 100.000 dân gồm An Nhơn Tây, Chánh Phú Hòa và Minh Thạnh.

Theo ngành y tế, mùa mưa là thời điểm thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết sinh sản và phát triển. Nếu các ổ lăng quăng không được kiểm soát tốt, nguy cơ gia tăng số ca bệnh tại các khu dân cư sẽ tăng.

Để phòng sốt xuất huyết, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động diệt lăng quăng, loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, thay nước bình hoa, úp kín các dụng cụ chứa nước và phối hợp với địa phương trong các chiến dịch vệ sinh môi trường. Mỗi người cũng cần thực hiện các biện pháp tránh muỗi đốt như ngủ màn, mặc quần áo dài tay và sử dụng kem hoặc vợt chống muỗi.