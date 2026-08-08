Thấy 6 dấu hiệu này, nghĩ ngay đến việc sổ giun

Ngứa hậu môn về đêm, đau bụng, tiêu chảy, sụt cân không rõ nguyên nhân hay thậm chí phát hiện giun trong phân có thể là những dấu hiệu cảnh báo nhiễm ký sinh trùng đường ruột.

Nhiễm giun đường ruột là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt ở những khu vực có điều kiện vệ sinh, nguồn nước hoặc thực phẩm chưa đảm bảo. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhiễm giun truyền qua đất có thể ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng, gây thiếu máu và ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất ở trẻ nếu nhiễm kéo dài hoặc mức độ nặng.

Tuy nhiên, nhiễm giun nhẹ thường không gây triệu chứng rõ ràng. Khi xuất hiện các biểu hiện bất thường dưới đây, mọi người nên chú ý và đi khám nếu triệu chứng kéo dài.

Ngứa dữ dội quanh hậu môn, đặc biệt vào ban đêm, là một trong những dấu hiệu đặc trưng của nhiễm giun kim. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS), giun kim thường hoạt động và đẻ trứng quanh hậu môn vào ban đêm, khiến người bệnh ngứa nhiều, dễ mất ngủ hoặc gãi liên tục. Đôi khi có thể nhìn thấy những con giun nhỏ màu trắng, giống sợi chỉ, trong phân hoặc quanh hậu môn.

Bên cạnh đó, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc chán ăn cũng có thể xuất hiện ở người nhiễm giun đường ruột. Mức độ biểu hiện phụ thuộc vào loại giun và số lượng ký sinh trùng trong cơ thể.

Đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn hoặc chán ăn có thể xuất hiện ở người nhiễm giun đường ruột. Ảnh: Shutterstock.

Một dấu hiệu khác cần lưu ý là mệt mỏi, suy nhược hoặc xanh xao. WHO cho biết một số loại giun, đặc biệt giun móc, có thể gây mất máu mạn tính ở đường ruột. Nếu nhiễm nặng và kéo dài, tình trạng này có thể dẫn đến thiếu máu, ảnh hưởng sức khỏe tổng thể.

Sụt cân không chủ ý là biểu hiện không nên bỏ qua, nhất là khi đi kèm đau bụng, tiêu chảy hoặc thay đổi thói quen đi tiêu. Nhiễm giun nặng có thể làm giảm khả năng hấp thu chất dinh dưỡng và ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của cơ thể.

Ở trẻ em, nhiễm giun kéo dài hoặc mức độ nặng có thể liên quan đến thiếu hụt dinh dưỡng, chậm tăng trưởng và suy giảm thể chất. WHO đặc biệt lưu ý tác động của nhiễm giun truyền qua đất đối với trẻ em tại các khu vực có tỷ lệ nhiễm cao.

Đáng chú ý nhất là khi phát hiện giun hoặc các đoạn giun trong phân. NHS khuyến cáo người bệnh nên đi khám nếu nhìn thấy giun lớn, một đoạn giun hoặc trứng giun trong phân, để xác định chính xác loại ký sinh trùng giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Dù vậy, không phải cứ đau bụng, ngứa hậu môn hay sụt cân là chắc chắn bị nhiễm giun. Những triệu chứng này có thể xuất phát từ nhiều bệnh lý khác. Vì vậy, thay vì tự chẩn đoán hoặc tự dùng thuốc kéo dài, người có triệu chứng nghi ngờ nên trao đổi với bác sĩ để được đánh giá và điều trị phù hợp.

WHO khuyến nghị tẩy giun định kỳ cho các nhóm có nguy cơ tại những khu vực có tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất cao. Lịch tẩy giun cần căn cứ vào độ tuổi, nguy cơ phơi nhiễm và hướng dẫn y tế tại từng địa phương.