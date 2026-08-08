Những hiểu lầm phổ biến về con đường lây nhiễm viêm gan B

Nhiều người lầm tưởng viêm gan B lây qua ăn chung dùng chung chén đũa bắt tay ôm nhau, nhưng thực tế chủ yếu lây qua máu, mẹ sang con và quan hệ tình dục không an toàn.

Ăn uống chung không lây virus viêm gan B. Ảnh: Shutterstock.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong thời gian dài, không ít người cho rằng nếu bản thân sống lành mạnh, ăn uống sạch sẽ và không có biểu hiện bất thường thì khó mắc viêm gan B. Tuy nhiên, thực tế có hàng triệu người đang sống chung với virus viêm gan B mà không hề biết mình nhiễm bệnh.

Người nhiễm virus viêm gan B vẫn có thể sinh hoạt, làm việc bình thường và không xuất hiện triệu chứng rõ ràng. Trong khi đó, virus có thể âm thầm gây tổn thương gan, dẫn đến xơ gan, suy gan, thậm chí ung thư gan.

Một trong những hiểu lầm phổ biến là cho rằng viêm gan B lây qua đường ăn uống. Thực tế, virus này không lây qua những tiếp xúc thông thường như bắt tay, ôm nhau, đứng nói chuyện, hắt hơi hoặc ho khan.

Viêm gan B cũng không lây qua việc ăn chung mâm cơm, dùng chung chén đũa hay sử dụng chung nhà vệ sinh. Những hiểu lầm này có thể khiến người mắc viêm gan B bị e dè, xa lánh, tạo ra khoảng cách không cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), virus viêm gan B lây truyền khi máu, tinh dịch hoặc dịch cơ thể của người nhiễm bệnh xâm nhập trực tiếp vào cơ thể người khỏe mạnh.

Một trong những con đường lây truyền là từ mẹ sang con. Tại Việt Nam, đây là con đường lây truyền phổ biến. Virus có thể truyền từ người mẹ mang virus sang trẻ trong quá trình mang thai và sinh nở.

Đường máu cũng là một con đường lây truyền quan trọng. Nguy cơ nhiễm bệnh có thể xảy ra khi sử dụng chung dao cạo râu, bàn chải đánh răng, dụng cụ bấm móng tay có dính máu. Việc xăm mình, xỏ khuyên hoặc làm răng tại những cơ sở không đảm bảo vô trùng cũng có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Quan hệ tình dục không an toàn là con đường lây truyền khác. Nguy cơ xảy ra khi không sử dụng biện pháp bảo vệ và quan hệ với người đang mang virus.

Đáng lưu ý, nhiều người chỉ phát hiện mình mắc viêm gan B khi đi hiến máu, khám sức khỏe định kỳ hoặc khi bệnh đã tiến triển nặng, xuất hiện tình trạng bụng chướng do xơ gan cổ trướng.

CDC Hoa Kỳ khuyến nghị người trưởng thành nên xét nghiệm viêm gan B ít nhất một lần trong đời. Đây là xét nghiệm máu đơn giản, giúp mỗi người biết chính xác tình trạng sức khỏe của mình.

Nếu kết quả xét nghiệm âm tính và chưa có kháng thể, người dân nên tiêm vaccine phòng viêm gan B. Đây vẫn là một trong những biện pháp an toàn và hiệu quả để phòng bệnh.

Trong trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính, người bệnh cũng không nên quá lo lắng. Bác sĩ sẽ dựa trên tình trạng cụ thể để xây dựng kế hoạch theo dõi và điều trị phù hợp, giúp hạn chế nguy cơ virus gây tổn thương gan.

Chủ động xét nghiệm là cách giúp mỗi người hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, đồng thời có biện pháp bảo vệ mình và những người xung quanh.

HCDC khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu thông tin chính xác về viêm gan B, tránh những hiểu lầm không cần thiết và không xa lánh người mắc bệnh.