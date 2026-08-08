Virus Adeno là gì? 6 dấu hiệu cảnh báo không nên chủ quan

Sốt, ho, đau họng, đỏ mắt, tiêu chảy… có thể là những biểu hiện của virus Adeno. Biết cách nhận diện giúp phòng lây nhiễm và hạn chế biến chứng.

Ảnh hiển vi điện tử của virus Adeno. Ảnh: CDC.

Virus Adeno là nhóm virus có thể gây bệnh ở mọi lứa tuổi, đặc biệt thường gặp ở trẻ nhỏ. Virus này có khả năng gây nhiều bệnh khác nhau, từ nhiễm trùng đường hô hấp, viêm kết mạc đến các vấn đề ở đường tiêu hóa. Phần lớn trường hợp bệnh diễn biến nhẹ, nhưng một số người có thể gặp biến chứng nghiêm trọng.

Triệu chứng nhận biết

Theo Times of India, nhiễm virus Adeno có thể gây các triệu chứng khá giống cảm cúm hoặc một số bệnh nhiễm virus đường hô hấp khác. Người bệnh thường xuất hiện sốt, đau hoặc khô họng, ho, nghẹt mũi và cảm giác mệt mỏi.

Ở trẻ em, bệnh đôi khi kéo dài và có biểu hiện rõ rệt hơn. Ngoài các triệu chứng hô hấp, virus Adeno còn có thể gây viêm kết mạc với biểu hiện mắt đỏ, đau, chảy nước mắt hoặc có dịch tiết. Một số trường hợp xuất hiện tiêu chảy, nôn ói và đau bụng khi virus ảnh hưởng đến đường tiêu hóa.

Trong những trường hợp nặng, virus Adeno có thể gây viêm phế quản hoặc viêm phổi. Người có hệ miễn dịch suy yếu, trẻ nhỏ và những người mắc bệnh nền nhất định có nguy cơ gặp biến chứng cao hơn.

Một điểm đáng chú ý là các triệu chứng do virus Adeno có thể tương tự cúm, cảm lạnh hoặc Covid-19. Vì vậy, chỉ dựa vào biểu hiện lâm sàng đôi khi khó xác định chính xác nguyên nhân. Nếu sốt kéo dài, tình trạng bệnh không cải thiện hoặc xuất hiện khó thở, người bệnh nên được đưa đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp.

Virus Adeno lây qua đường nào?

Virus Adeno có khả năng lây lan khá dễ dàng, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người như trường học, nhà trẻ hoặc gia đình có người mắc bệnh.

Virus có thể truyền từ người sang người thông qua các giọt bắn đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Ngoài ra, việc tiếp xúc với người bệnh hoặc chạm vào các bề mặt có virus rồi đưa tay lên mắt, mũi, miệng cũng có thể tạo điều kiện cho virus xâm nhập cơ thể.

Một số chủng Adeno còn có thể lây qua đường phân-miệng, đặc biệt khi gây bệnh đường tiêu hóa. Virus cũng có thể tồn tại trên các bề mặt trong một khoảng thời gian nhất định, khiến việc vệ sinh tay và môi trường đóng vai trò quan trọng trong phòng lây nhiễm.

Hiện chưa có thuốc đặc hiệu điều trị hầu hết trường hợp nhiễm virus Adeno. Điều trị chủ yếu nhằm giảm triệu chứng, nghỉ ngơi và bổ sung đủ nước. Người bệnh không nên tự ý sử dụng kháng sinh vì kháng sinh không có tác dụng với virus.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng; không dùng chung đồ cá nhân với người bệnh và thường xuyên vệ sinh các bề mặt hay được chạm vào. Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi, đồng thời hạn chế tiếp xúc gần với người khác trong thời gian mắc bệnh.

Đặc biệt, cha mẹ nên theo dõi sát trẻ nếu sốt kéo dài, ho nhiều, khó thở, uống kém, nôn ói hoặc có dấu hiệu mất nước. Những trường hợp này cần được nhân viên y tế đánh giá thay vì chỉ theo dõi tại nhà.