Loại quả nhỏ bé rất giàu chất xơ, là 'vị thuốc' cho đường ruột

Quả sung không chỉ là món ăn quen thuộc mà còn chứa nhiều chất xơ, kali, canxi và chất chống oxy hóa. Ăn đúng cách có thể hỗ trợ tiêu hóa, tim mạch và sức khỏe xương.

Mọc chi chít từ gốc đến thân cây, quả sung là loại quả dân dã ở Việt Nam, thường được dùng để ăn sống, muối chua hoặc chế biến thành nhiều món ăn. Không chỉ có hương vị đặc trưng, quả sung còn chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng đúng cách.

Nguồn chất xơ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Theo Healthline, một trong những lợi ích nổi bật nhất của quả sung là hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột, từ đó hỗ trợ cải thiện táo bón và duy trì hoạt động tiêu hóa bình thường.

Không chỉ vậy, chất xơ trong quả sung còn đóng vai trò là prebiotic, nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột. Khi hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, quá trình tiêu hóa diễn ra hiệu quả hơn, đồng thời góp phần tăng cường miễn dịch và giảm viêm trong cơ thể.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Quả sung cung cấp kali, magie cùng nhiều hợp chất polyphenol và flavonoid có đặc tính chống oxy hóa. Theo Cleveland Clinic, chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến việc giảm cholesterol, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các chất chống oxy hóa trong quả sung còn giúp trung hòa gốc tự do, giảm tổn thương tế bào do stress oxy hóa - yếu tố liên quan đến nhiều bệnh mạn tính như tim mạch và lão hóa.

Quả sung rất giàu chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là đường ruột, tim mạch, làn da. Ảnh: Shutterstock.

Bổ sung khoáng chất tốt cho xương

Mặc dù không phải là nguồn cung cấp canxi hàng đầu, quả sung vẫn chứa nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, magie, đồng, mangan và vitamin K. Đây đều là những dưỡng chất tham gia vào quá trình hình thành và duy trì mật độ xương.

Đặc biệt, kali trong quả sung còn giúp hạn chế mất canxi qua nước tiểu, góp phần bảo vệ sức khỏe xương khi kết hợp với chế độ ăn cân bằng. Với người trung niên và cao tuổi, việc bổ sung các thực phẩm giàu khoáng chất như quả sung có thể góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Quả sung chứa nhiều chất xơ hòa tan nên giúp tạo cảm giác no lâu, làm chậm quá trình tiêu hóa và hạn chế cảm giác thèm ăn giữa các bữa. Điều này có thể hỗ trợ người đang kiểm soát cân nặng nếu ăn với lượng vừa phải.

Tuy nhiên, sung khô có hàm lượng calo và đường cao hơn nhiều so với sung tươi. Vì vậy, người giảm cân nên ưu tiên sung tươi hoặc chỉ ăn 2-3 quả sung khô mỗi lần.

Có lợi cho làn da

Các chất chống oxy hóa như polyphenol trong quả sung giúp giảm tổn thương tế bào do tia UV và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, vitamin C trong quả sung còn tham gia vào quá trình tổng hợp collagen - loại protein giúp da săn chắc và đàn hồi hơn. Chiết xuất quả sung có thể giúp cải thiện tình trạng da khô và viêm da.

Hỗ trợ ổn định huyết áp

Sung là nguồn cung cấp kali khá tốt. Kali giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, hỗ trợ điều hòa huyết áp và giảm áp lực lên thành mạch máu.

Nếu chế độ ăn chứa quá nhiều muối, việc bổ sung các thực phẩm giàu kali như quả sung, chuối, bơ hay rau lá xanh có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch.

Lưu ý khi ăn quả sung

Mặc dù giàu dinh dưỡng, quả sung không nên ăn quá nhiều trong một ngày. Do chứa lượng chất xơ khá cao, việc ăn quá mức có thể gây đầy bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Sung khô có hàm lượng đường tự nhiên cao hơn nhiều so với quả tươi, vì vậy người mắc đái tháo đường hoặc cần kiểm soát cân nặng nên chú ý khẩu phần.

Ngoài ra, một số người dị ứng với mủ cao su tự nhiên (latex) hoặc phấn hoa bạch dương có thể bị dị ứng chéo với quả sung. Nếu xuất hiện ngứa miệng, nổi mề đay hoặc khó thở sau khi ăn, cần ngừng sử dụng và đi khám.

Đa số người khỏe mạnh có thể ăn khoảng 2-3 quả sung tươi hoặc sung khô mỗi ngày trong chế độ ăn cân đối; người thường xuyên táo bón có thể ăn nhiều hơn theo hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng.