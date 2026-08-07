Infantino nhận sai nhưng vẫn né trách nhiệm

Lá thư mới nhất của Gianni Infantino không thể xoa dịu cuộc khủng hoảng tại FIFA, khi những câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được trả lời.

Gianni Infantino đang chịu sức ép lớn sau những tranh cãi liên quan đến kế hoạch khai thác thương mại World Cup.

Sau cuộc họp khẩn tại Morocco, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom gửi thư tới các liên đoàn thành viên nhằm trấn an tình hình. Hai lãnh đạo FIFA thừa nhận đã có sai sót và tin rằng cuộc họp sẽ giúp tổ chức khôi phục niềm tin.

Tuy nhiên, lá thư không nói rõ ai mắc sai lầm, trách nhiệm thuộc về cá nhân nào và vì sao một kế hoạch quan trọng liên quan đến World Cup lại được xây dựng mà nhiều thành viên trong bộ máy FIFA không hề hay biết.

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ đề xuất đưa quyền khai thác thương mại World Cup vào một cấu trúc có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân. Kế hoạch vấp phải phản ứng mạnh vì các liên đoàn khu vực, hiệp hội thành viên và nhiều bên liên quan không được tham vấn đầy đủ.

Trước sức ép ngày càng lớn, FIFA buộc phải rút lại phương án. Infantino thừa nhận quá trình triển khai có sai sót, nhưng lời giải thích của ông vẫn chưa chạm tới vấn đề cốt lõi.

Lời nhận lỗi thiếu sức nặng

FIFA cho biết tổ chức này không có ý định khiến Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên cảm thấy bị gạt khỏi quá trình ra quyết định. Cách giải thích ấy lại đặt ra câu hỏi lớn hơn: vì sao những bên có quyền lợi trực tiếp không được tham gia ngay từ đầu?

World Cup không phải tài sản riêng của một nhóm lãnh đạo tại Zurich. Giải đấu được tạo nên bởi các liên đoàn, đội tuyển, cầu thủ, nhà tài trợ và người hâm mộ trên toàn thế giới. Bất kỳ thay đổi lớn nào liên quan đến quyền kiểm soát hoặc doanh thu đều cần được thảo luận công khai.

FIFA hứa tiến hành rà soát để tránh lặp lại sai lầm. Tuy nhiên, tổ chức này chưa công bố ai sẽ phụ trách quá trình này, phạm vi điều tra ra sao và kết quả có được công khai hay không.

Một cuộc rà soát thiếu tính độc lập khó giúp FIFA lấy lại niềm tin, nhất là khi những người đứng đầu tổ chức có thể chính là đối tượng cần được xem xét trách nhiệm.

Lời hứa sửa sai vì thế chưa đủ sức thuyết phục. FIFA muốn khép lại khủng hoảng bằng một lá thư, trong khi công chúng cần những câu trả lời cụ thể hơn.

FIFA quay sang chỉ trích người chất vấn

Đoạn gây tranh cãi nhất trong thư là tuyên bố FIFA sẽ không chấp nhận những cuộc tấn công nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị và quy trình của tổ chức. FIFA cũng khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ danh tiếng.

Thông điệp này tạo cảm giác ban lãnh đạo FIFA coi những người đặt câu hỏi là một phần của vấn đề. Trong khi đó, làn sóng chỉ trích xuất phát từ chính cách tổ chức này vận hành và đưa ra quyết định.

Đòi hỏi sự minh bạch không phải là một cuộc tấn công. Khi một kế hoạch có thể ảnh hưởng đến giải đấu lớn nhất thế giới được chuẩn bị trong bí mật, các liên đoàn, báo chí và người hâm mộ có quyền yêu cầu giải thích.

Những câu hỏi quan trọng vẫn bị bỏ ngỏ: ai đề xuất kế hoạch, ai tham gia đàm phán, lợi ích của các bên được phân chia ra sao và vì sao cơ chế giám sát nội bộ không phát huy tác dụng?

Lá thư của ban lãnh đạo FIFA chưa giải đáp được những câu hỏi về trách nhiệm và quy trình ra quyết định.

Thay vì trả lời, FIFA tập trung bảo vệ hình ảnh. Điều đó khiến Infantino bị cho là đang đặt mình vào vai nạn nhân của những lời công kích, dù chính cách điều hành thiếu minh bạch đã đẩy tổ chức vào khủng hoảng.

Đây cũng không phải lần đầu FIFA dưới thời Infantino bị chất vấn. Các tranh cãi liên quan đến quan hệ chính trị, quyền đăng cai, giá vé và quy trình ra quyết định đã khiến sự bất mãn tích tụ trong thời gian dài.

Bởi vậy, lá thư mới nhất khó thể giúp FIFA lấy lại uy tín. Niềm tin không thể được khôi phục bằng những tuyên bố lạc quan, mà cần sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và một cuộc điều tra thực sự độc lập.

Infantino đã thừa nhận có sai lầm. Tuy nhiên, ông vẫn chưa cho thấy mình sẵn sàng chịu trách nhiệm cho sai lầm ấy.