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Pháp luật

Khởi tố chủ doanh nghiệp tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép

  • Chủ nhật, 9/8/2026 17:04 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vợ chồng chủ doanh nghiệp vì tổ chức cho 3 người Bangladesh ở lại Việt Nam trái phép tại nhà xưởng.

Ngày 9/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố Nguyễn Văn Huy (SN 1987) và vợ là Đỗ Ngọc Ánh (SN 1998, cùng quê Hưng Yên) để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Huy bị bắt tạm giam, trong khi Ánh được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

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Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt lệnh khởi tố 2 bị can Huy và Ánh.

Trước đó, khoảng 22h ngày 28/7, lực lượng chức năng phối hợp Công an xã Mỹ Hạnh kiểm tra Công ty TNHH HL Plastic tại ấp Nhơn Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người quốc tịch Bangladesh gồm Hossan Moyazem (SN 1977), Selim MD (SN 1975) và Kalam Abul (SN 1976) đang cư trú trái phép.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Huy và Ánh thuê nhà xưởng tại địa điểm trên từ năm 2024, sau đó thành lập Công ty TNHH HL Plastic.

Từ tháng 7/2025, vợ chồng Huy nhận Moyazem và Selim MD vào làm việc, đồng thời bố trí chỗ ở cho hai người này ngay tại nhà xưởng.

Sau một thời gian, Moyazem rời khỏi Việt Nam. Đến cuối tháng 6, người này quay lại và dẫn theo Kalam Abul. Ánh tiếp tục nhận Kalam Abul vào làm việc và bố trí chỗ ở tại nhà xưởng.

Cơ quan An ninh điều tra xác định Huy và Ánh không ký hợp đồng lao động với những người này, không thực hiện khai báo tạm trú hoặc thông báo việc người nước ngoài cư trú với cơ quan chức năng.

Mặc dù biết những người trên không đủ điều kiện cư trú hợp pháp tại Việt Nam, vợ chồng Huy vẫn bố trí chỗ ở cho cả 3 tại nhà xưởng của công ty.

Đáng chú ý, khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tối 28/7, Ánh thông báo cho Huy biết. Sau đó, Ánh sử dụng mạng xã hội nhắn tin cho 3 người Bangladesh tìm cách bỏ trốn.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

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Nguyễn Tiến/Tiền Phong

cư trú trái phép Tây Ninh khởi tố chủ doanh nghiệp người nước ngoài

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